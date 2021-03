La Côte-Saint-André : un nouveau bâtiment d'entraînement pour les pompiers de l'Isère

Situés entre la déchetterie de la Côte-Saint-André et un champ, 14 conteneurs maritimes sont empilés sur quatre niveaux. Au premier coup d’œil, ça ressemble surtout à une construction en Lego. Mais le bâtiment n'est pas vraiment un jouet. Ici les pompiers s'entraînent à combattre le feu en intérieur et surtout, en conditions réelles.

Pour créer des scénarios, architectes et pompiers ont travaillé ensemble : "Ici, on peut simuler un travail sur un hôpital, une école, une cave, un garage ou encore un magasin", explique Pauline Delaunnay, l'une des architectes du bâtiment.

A l'intérieur du bâtiment, le commandant Jérôme Estachy montre des images d'entraînement © Radio France - Chloé Cenard

Les exercices sont fictifs mais le feu, lui, ne l'est pas. Les pompiers travaillent à partir d'un incendie créé par des palettes de bois, un feu de catégorie A. Ils doivent d'abord vérifier que personne ne se trouve à l'intérieur du bâtiment puis prendre connaissance de ce qui est entreposé. "Il peut y avoir une bouteille de gaz dans un garage par exemple", détaille le commandant Jérôme Estachy.

Ici la simulation d'un garage où les pompiers doivent évoluer dans le noir © Radio France - Chloé Cenard

Un projet qui a coûté plus de 3 millions d'euros. Un projet qui coûte cher mais c'est le prix à payer pour la sécurité des Isérois. Surtout que depuis quelques années, les incendies évoluent et les pompiers doivent s'adapter : "Par rapport aux nouvelles normes environnementales, on a une conséquence directe, c'est que les volumes sont de plus en plus isolés. Ce sont des feux qu'on avait pas il y a _20 ans_", ajoute Jérôme Estachy.

La visite a été suivie avec attention par Jean-Pierre Barbier, le président du département et Joël Gullon, le maire de la Côte-Saint-André. "Je pense que ce nouvel outils est performant et nécessaire pour la professionnalisation des sapeurs-pompiers. Je suis heureux que le bâtiment soit sur la commune. Il vient compléter l'offre du centre de formation départementale du SDIS [ndlr : service départemental d'incendie et de secours de l'Isère]", précise le maire.