La coupe de France de foot, une manne financière non négligeable pour l'AS Panazol

Les retombées d'une qualification en 32è de finale de la coupe de France ne sont pas uniquement sportives et médiatiques, c'est aussi une belle opportunité financière pour l'AS Panazol. Car au-delà du prestige de la compétition, qui fait rêver les professionnels comme les amateurs, ça peut aussi permettre de renflouer les caisses des clubs, à condition d'atteindre au moins le septième tour. Ce qui est donc chose faite et même dépassée pour le club haut-viennois de niveau régional 2.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A partir du septième tour, les clubs reçoivent une dotation de la Fédération Française de Football, organisatrice de la compétition. Les primes commencent à 7.500 euros, puis grimpent à 15.000 euros au huitième tour, 30.000 en 32è de finale et jusqu'à 2 millions d'euros pour le vainqueur de l'épreuve. Plus l'aventure est longue, plus les clubs peuvent donc gonfler leur trésorerie, ce qui est particulièrement intéressant pour les plus modestes comme l'AS Panazol, qui fait désormais partie des trois "petits poucets" de la coupe de France 2021.

Au moins 52.500 euros gagnés pour l'AS Panazol

En atteignant les 32è de finale, que le club disputera contre Vitré (National 2), l'AS Panazol est déjà assurée de toucher 52.500 euros. Et si les hauts-viennois battent Vitré le week-end des 18 et 19 décembres, l'enveloppe grimpera à 102.500 euros. C'est énorme pour le club dont le budget annuel s'élève à 140.000. A ces sommes, il faut ajouter les entrées au stade et la buvette, qui ont par exemple rapporté environ 3.000 pour le match du huitième tour contre Angoulême dimanche dernier, sachant que les deux clubs se sont partagé la recette, comme c'est de coutume en Coupe de France. Le prochain tour permettra donc à Panazol de grandir sportivement et financièrement. Un beau retournement pour le club qui avait disparu, avant de renaître il y a cinq ans à peine.