La coupe du monde de ski de fond prévue à Prémanon est annulée

La coupe du monde de ski de fond prévue à Prémanon (Jura) mi-janvier est annulée. La Fédération internationale de ski l'annonce ce mardi soir dans un communiqué, après des réunions avec les organisateurs et le préfet du Jura.

La déception est grande" - Jura Ski Events, en charge de l'organisation

A la station des Rousses, les organisteurs de Jura Ski Events, se disent déçus : "La déception est grande de ne pouvoir accueillir l’élite mondiale du ski de fond et de faire découvrir un nouveau site de coupe du Monde. De par la culture de notre région, cet événement aurait été un grand succès populaire dans un autre contexte."

Les courses devaient se disputer pour la première fois sur le stade nordique des Tuffes, entre le 14 et le 16 janvier 2022. Mais les restrictions sanitaires en vigueur avec la nouvelle vague de Covid-19 ne permettent pas la tenue de cet évènement sportif. Le comité d'organisation, dans un communiqué, explique : "La virulence du variant omicron peut conduire à un scénario complexe qu’aucune des parties prenantes de l’organisation ne souhaitent voir se réaliser. Avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, la sécurité des athlètes est une priorité."

Pas rentable financièrement

Les organisateurs et Jura Ski events, avancent aussi les arguments financiers. La jauge est fixée à 5000 spectateurs maximum, comme les autres évènements en extérieur en France, mais elle ne permet pas aux organisateurs de rentrer dans leurs frais, surtout qu'il n'y a aucune réserve, puisque c'est une première édition. « Si l’on devait suivre l’application du protocole sanitaire, les dépenses augmenteraient alors que nous perdrions une partie des recettes nécessaires à l’équilibre du budget de ces épreuves et des futures compétitions que Jura Ski Events souhaite organiser dans les années à venir».

"Un coup dur" pour le maire des Rousses

Le maire des Rousses, Christophe Mathez, respecte cette décision et ne la remet pas en cause mais confie à France Bleu Besançon : "C'est un coup dur pour le sport tout un corps de bénévoles, de clubs, de collègues maires etc. qui sont étonnés et regrettent cette décision".

Les organisateurs de Jura Ski Events donnent pour autant rendez-vous en 2023. En 2021, le site a déjà annulé son étape de coupe du monde de ski de fond à cause de la crise sanitaire.