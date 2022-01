La cour d'appel de Douai reconnaît le licenciement abusif d'anciens salariés de Stora Enso à Corbehem

Leur parcours a été long, mais au bout c'est la victoire pour les ex-salariés de Stora Enso à Corbehem dans le douaisis. Après avoir été déboutés devant les prud'hommes, 186 d'entre eux viennent d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Douai qui reconnaît leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ils vont pouvoir toucher des indemnités allant pour certains jusqu'à 50.000 euros. Selon leur avocat, Fiodor Rilov, "c'est une nouvelle démonstration de la possibilité de mener des batailles victorieuses contre les multinationales, pour ces salariés qui ont pendant mis des décennies leur savoir-faire au service de la prospérité d'un géant."

Il y a des indemnités, on va les prendre. Mais ce qui compte avant tout c'est qu'on reconnait un licenciement abusif.

L'usine de papier avait fermé ses portes en 2015 après trois ans d'attentes déçues pour les 334 salariés. Le groupe finlandais Stora Enso avait à l'époque annoncé son intention de la mettre en vente et trouver un repreneur. Mais très vite, ces salariés s'étaient aperçus qu'il n'y avait aucune volonté de la sauver.

Pour Jean Ricordeau, à la tête de l'association de ces ex salariés, c'est enfin une page qui peut se tourner. "Il y a des indemnités, on ne va pas cracher dessus, on va les prendre. Mais la première chose, c'est de dire qu'on les a fait plier. Ce qui compte avant tout, c'est qu'on reconnaît un licenciement abusif. Car Stora Enso n'a pas fait les choses proprement."

Fondé en 1920 par la famille Béghin à côté d'une sucrerie, ce site de Corbehem a longtemps été un fleuron de la papèterie. Il était notamment spécialisé dans le papier couché léger, utilisé pour l'impression magazine. Il disposait de la plus grosse machine existante, d'une capacité de 330.000 tonnes annuelle.

Il a cédé la place il y a quelques mois à un immense parc logistique, à cheval sur la commune de Brebières.