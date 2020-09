La Cour des comptes alerte sur l'augmentation de la fraude sociale

Les magistrats de la Cour de comptes appellent le gouvernement à renforcer les moyens de contrôle et de gestion, après la publication d'un rapport ce mardi 8 septembre sur la fraude aux prestations sociales. Aujourd'hui, les experts se refusent à chiffrer de manière précise le préjudice subi par l'État "Ce qu'il n'est pas possible de chiffrer de manière fiable, nous ne le chiffrons pas." a expliqué le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il pourrait être de 140 millions, 1 ou 30 milliards selon les méthodes d'estimation. Selon les estimations les plus basses, la fraude sociale aurait au moins été multipliée par trois en dix ans.

Contrôler en amont

Si la sécurité sociale doit contrôler les fausses déclarations de grossesse, les fausses déclarations de location de logement ou encore les fausses déclarations de revenus, ou encore les multiples remboursements pour un même acte médical, d'autres arnaques sont "plus originales" : aujourd'hui on comptabiliserait entre 2 et 8 millions de carte vitale en trop par rapport au nombre de bénéficiaires. Des assurés fantômes qui pèsent sur les finances, tout comme les plus de 200 possesseurs d'une carte vitale âgés de plus de 120 ans.

Tout l'enjeu est de mettre en place des systèmes de contrôle avant le versement des prestations sociales, en recoupant mieux les données informatiques de la sécurité sociale, du Pôle emploi et des fichiers bancaires.

1 milliard de fraude détecté

Les contrôles des agents spécialisés de la sécurité social ont permis de récupérer près d'un milliard d'euros en 2019. La Cour des comptes recommande d'accroître les budgets et de créer une brigade spécialisée des agissements criminels et la cybercriminalité. Elle compte aussi sur le nouveau dispositif de ressources mensualisé (DRM) qui doit permettre d'ajuster en temps réel les allocations logement selon les revenus du bénéficiaire. Il devrait être opérationnel au 1er janvier prochain.