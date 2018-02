Le Havre, France

Fondée en 2010, l'ENSM visait à remplacer l'école nationale de la marine marchande. Objectif alors : diviser par deux le nombre de sites, en éliminant Nantes et Saint-Malo et en ne conservant que Marseille et Le Havre. Problème, sept ans plus tard, les quatre sites sont toujours en fonction. A Nantes et St Malo, de nombreux élus se sont en effet battus et ont obtenu le maitien de leur site.

Une décision "coûteuse pour l'école"

Une décision "coûteuse pour l'école" en terme de masse salariale, d'équipements pédagogiques et de déplacements, selon les sages de la Cour des comptes qui préconisent aujourd'hui dans un rapport alarmiste la fermeture d'au moins deux sites, sinon trois. A priori, et même si chacun défend son bout de gras, le site havrais ne devrait pas être concerné par une éventuelle fermeture. Pour se prémunir d'un tel risque, la ville du Havre a en effet bati en 2015 un établissement flambant neuf à près de 30 millions d'euros inauguré par Francois Hollande et pouvant accueilli à lui seul près d'un millier d'étudiant, soit presque autant que l'ensemble des quatre sites français.