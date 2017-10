La Cour des comptes salue les efforts des collectivités territoriales

Les régions, départements et communes ont réalisé 4,2 milliards d"euros d'économies en 2016, selon un rapport de la Cour des comptes publié ce mercredi. La situation des collectivités territoriales s'améliore pour la deuxième année consécutive.

Selon un rapport de la Cour des comptes publié ce mercredi, la situation financière des collectivités locales s'améliore en 2016, comme en 2015. L'écart entre leurs recettes et leurs dépenses est de 4,2 milliards d'euros : une économie liée en grande partie à une meilleure maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement.

La Cour des comptes salue donc "le résultat des efforts de gestion engagés depuis 2014", mais regrette que cette épargne ne se traduise pas par de l'investissement dans les collectivités. Cela dit, une reprise des chantiers est attendue cette année, principalement de la part des communes.

Mauvais point pour l'Etat

L'Etat, en revanche, est invité à ne plus baisser les dotations de manière uniforme, afin de parvenir à "d'avantage d'efficacité et d'équité", et à privilégier la concertation dans ses relations avec les collectivités. Ces dotations vont encore baisser en 2017, d'environ 300 millions d'euros, mais le gouvernement a promis, début septembre, un répit pour 2018.