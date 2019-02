La Cour des comptes s'inquiète de l'état "préoccupant" des finances publiques

La France ne tient pas compte du ralentissement économique ni du plein effet des mesures de soutien au pouvoir d'achat destinées à répondre à la crise des "gilets jaunes" dans ses prévisions budgétaires pour 2019 et devra procéder à terme à un profond assainissement de ses finances publiques, estime la Cour des comptes dans son rapport annuel publié mercredi.

Déficit public supérieur au seuil autorisé par l'UE

Les mesures fiscales et sociales de soutien au pouvoir d'achat, d'un montant "de près de 11 milliards d'euros" souligne la Cour, ont conduit le gouvernement à porter sa prévision de déficit public pour 2019 à 3,2% du produit intérieur brut (PIB), soit au-delà des 3% autorisés par l'Union européenne.

Or, même cette prévision est "fragile", souligne la Cour. Elle suppose que la croissance ne faiblira pas, "comme le laissent craindre les dernières informations conjoncturelles", que le soutien au pouvoir d'achat sera bien compensé par les mesures d'économies annoncées et que les objectifs de dépenses de l'Etat pour 2019 seront "strictement respectés".

Certes, les mesures de soutien au pouvoir d'achat devraient être favorables à la consommation des ménages, donc à la croissance, mais, seule une partie de ces mesures a été intégrée à la loi de finances pour 2019, dit la Cour.

Des mesures pas encore votées

En outre, les économies et recettes supplémentaires qui ont été annoncées pour compenser ces mesures de soutien n'ont pas encore été votées et "ne sont donc pas acquises".

C'est le cas de l'intention affichée par le gouvernement de limiter la baisse du taux d'impôt sur les sociétés (de 33,3% à 31%) aux entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, ce qui représenterait un surcroît de recettes de 1,7 à 1,8 milliard d'euros. Il en va de même de la taxe prévue sur les Google, Apple et autres multinationales du numérique et de l'internet, les "Gafa", qui permettrait d'engranger 500 millions d'euros.

Enfin, le plan d'économies de dépenses de 1,5 milliard d'euros sur les dépenses de l’État annoncé par le gouvernement ne figure par dans le budget de l'Etat et "reste à définir".

Prévision de croissance optimiste

Autre fragilité dont est entachée la prévision de déficit : la prévision de croissance retenue, de 1,7% en 2019 comme en 2018, présente "un risque sérieux de ne pas être atteinte", en raison de la dégradation du contexte économique dans le monde. Pour y parvenir, il faudrait une forte progression du PIB, de 0,9% par trimestre au second semestre 2019. Cela ne s'est pas produit depuis le premier semestre de 2006, relève la Cour. La France, un des pays les plus endettés d'Europe

En revanche, l'absence d'amélioration du déficit structurel désormais affichée pour 2019, - il serait au mieux stable, à 2,3 points de PIB, loin de l'objectif de moyen terme fixé à 0,4 point de PIB pour la France - est "nettement en contradiction avec nos engagements européens", ajoute la Cour.

Enfin, la dette publique rapportée au PIB, prévue à 98,6 de PIB, devrait encore augmenter en 2019, faisant de la France "un des pays les plus endettés d'Europe", souligne la Cour.

Le secteur public (encore) au régime ?

Dès lors, estime la Cour, le gouvernement doit tenir compte de la réalité et faire voter "dès que possible" des projets de lois de finances rectificatives pour l'État et la sécurité sociale, où figureront "de manière exhaustive et sincère l'ensemble des mesures annoncées ainsi que les conséquences de l'évolution de la situation macroéconomique".

A terme, il faudra redresser "en profondeur" les finances publiques, "les événements récents ayant démontré l'insuffisance et la grande fragilité du redressement opéré jusqu'à présent". En réduisant ses déficits effectif et structurel et en faisant refluer la dette publique, la France retrouvera des "marges de manœuvre" en cas d'imprévu, fait valoir la Cour.

Pour atteindre ce but, comme les impôts, cotisations et autres prélèvements obligatoires sont déjà très élevés, et qu'il est question de les faire baisser, l'assainissement des finances publiques ne pourra que passer "par une maîtrise accrue des dépenses publiques", dit la Cour. Autrement dit, le secteur public dans son ensemble va devoir se mettre au régime.

Les principales critiques de la Cour des comptes

Urgences hospitalières

Les magistrats financiers recommandent de "faire évoluer les services d'urgence à l'activité insuffisante en utilisant tous les leviers disponibles", y compris leur "fermeture" ou leur "transformation en centre de soins non programmés". Sont particulièrement visés ceux "dont la faible activité, notamment en +nuit profonde+ (00H00-08H00, NDLR), ne permet plus d'assurer la permanence des soins dans des conditions financièrement supportables".

Radio France

La "Maison Ronde" a fait des progrès en matière d'audience et de gestion depuis 2015, mais la Cour des comptes l'appelle à se réformer pour sortir d'une situation financière "inquiétante". Les magistrats financiers lui suggèrent par exemple de cesser de diffuser Mouv' sur la FM, de mieux suivre son pharaonique chantier de rénovation et d'augmenter le temps de travail des salariés.

Trains intercités

La Cour des comptes juge que l'Etat est "mal armé" pour conserver la gestion des Intercités et trains de nuit, en raison notamment "de la faiblesse des moyens qu'il peut y consacrer". Elle suggère un transfert des "lignes d'aménagement du territoire" (Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Toulouse-Hendaye) aux régions concernées et une exploitation sans convention des trains de nuit et des "lignes structurantes" (Paris-Toulouse, Paris-Clermont, Bordeaux-Toulouse-Marseille) "par la SNCF ou ses futurs concurrents".

EDF

EDF doit supprimer l'"avantage énergie" qu'il offre à ses employés et ex-salariés, un bénéfice "sans équivalent" qui se chiffre en milliards d'euros et contribue à plomber les finances du groupe français, estime la Cour. La gratuité de l'abonnement, la fourniture de l'électricité pour environ 4% du tarif de base et l'exonération des taxes sont actuellement offertes aux agents en activité ainsi qu'aux agents retraités pouvant justifier d'au moins 15 ans de services.

Travail détaché

Alors qu'il n'y a jamais eu autant de travailleurs détachés en France (516.000 en 2017), la Cour se réjouit du "renforcement" de l'arsenal juridique et de "la priorité assignée à l'inspection du travail" (près de 1.000 contrôles par mois en 2017), mais elle déplore des sanctions insuffisantes, avec notamment un "nombre élevé d'affaires classées sans suite" par les parquets.

Mobilier national

Collections insuffisamment documentées et mal entretenues, défaillances dans la mise en oeuvre des missions ou gestion "sclérosée" du personnel: le Mobilier national, chargé de l'ameublement des résidences présidentielles et de l'entretien du patrimoine d'Etat est "à bout de souffle", selon la Cour, qui appelle l'Etat à "engager sans plus attendre la redynamisation des activités du MNGBS (le Mobilier national et les Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie)".

Sécurité alimentaire

La France a progressé en matière de sécurité alimentaire, mais quelques zones d'ombres demeurent, telles les procédures de retrait-rappel qui demeurent "inefficaces", selon la Cour des comptes, qui fait référence à l'affaire Lactalis. L'institution financière prône notamment, comme le Conseil national de la consommation dans un rapport publié en juillet, le blocage en caisse des produits concernés et la publication des retraits-rappels sur un site internet unique.

Pompes funèbres

"Insuffisamment contrôlé", le secteur des pompes funèbres manque de transparence en France, selon la Cour, qui analyse l'évolution du domaine funéraire au cours des 25 dernières années. Pour améliorer cette transparence et mieux contenir les hausses de prix, les magistrats recommandent à l'Etat de renforcer les contrôles des entreprises et de muscler la législation.

Lanceurs spatiaux

Le futur lanceur Ariane 6 devra évoluer rapidement pour rester compétitif face à une concurrence américaine puissamment soutenue par la commande publique et alors que les applications liées au spatial prennent une place de plus en plus importante dans les activités humaines, estime la cour. Pour l'institution de la rue Cambon, "une plus grande participation des partenaires européens de la France" doit par ailleurs "être recherchée".

Outre-mer

En outre-mer, les Fonds européens structurels et d'investissements (FESI) sont très utilisés, mais la volonté de consommer à tout prix ces crédits conduit parfois à "des défaillances de gestion" et à un "manque de transparence", regrettent les magistrats financiers.