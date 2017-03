la courbe du chômage ne bouge plus en Indre-et-Loire

Le niveau du chômage reste stable en Indre-et-Loire pour le mois de février 2017 par rapport à janvier. Sur 1 mois, la hausse est de 0,2% soit 60 demandeurs d'emploi en plus.

29 750 personnes sont sans aucun emploi en Indre-et-Loire. Sur 1 an, il diminue de 4,1%.

Sur cette même période de 12 mois, la catégorie d'âge la plus concernée par le chômage ... c'est celle des 50 ans et + : +2% et même 2 et demi % pour les hommes.

Le nombre de chômeurs qui ont eu une activité réduite sur 1 mois augmente de façon assez significative : + 1%, cela équivaut à 550 personnes, toutes catégories confondues,

L'Indre-et-Loire compte près de 52 000 demandeurs d'emploi, c'est 1 millier de plus qu'en février 2016.