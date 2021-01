Le couvre-feu entre 18 heures et 6 heures est entré en vigueur ce samedi soir à Châteauroux, comme partout ailleurs en France. Il sera appliqué jusqu'à la fin du mois de janvier. Les clients des commerces de la rue Victor-Hugo se sont empressés de faire leurs dernier achats.

La course des castelroussins dans les commerces avant le couvre-feu à 18h : "c'est terriblement morose"

"Vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde dans la rue ?" Il faut bien dire que Laure a raison. Une bonne demie-heure avant le couvre-feu ce samedi soir, la rue commerçante de Châteauroux était déjà bien déserte. Désormais, il est interdit de sortir de chez soi entre 18 heures et 6 heures.

Quelques uns, comme Laure, s'empressent de faire leurs achats de dernière minute avant de filer. "Je trouve que c'est terriblement morose. Après si ça nous permet d'éradiquer la Covid-19, je respecterai sans problème", se résigne-t-elle en sortant d'une boutique de cosmétiques de la rue Victor-Hugo. Mais le coeur n'y est pas. A l'intérieur du magasin, Ingrid se dépêche pour essayer un parfum : "c'est pas des achats agréables ... Il faut que je courre là !"

Sur le trottoir d'en face, Marie-Christelle presse le pas sous la pluie pour rentrer chez elle depuis le bureau de tabac Le Khédive avant l'heure fatidique : "je suis bien obligée, j'habite à dix minutes donc je rentre". Cette dame au pas pressé n'a pas encore vraiment prévu comment elle allait pouvoir faire ses achats quotidiens. "Je travaille jusqu'à 18 heures. Ca va être compliqué", lâche-t-elle.

Les commerçants dans l'incertitude

Derrière le comptoir du Khédive, il est trop tôt pour mesurer les conséquences de ce couvre-feu à 18 heures. "Il faut attendre qu'une semaine se passe, et voir comme les gens vont prendre leurs habitudes. Pour eux c'est tout à fait nouveau donc ils vont sans doute s'organiser d'une manière différente et à ce moment on pourra voir ce qu'il en est", explique la patronne, Christine Thomas.

Certains commerçants semblent déjà avoir adopté leur stratégie avant ce premier bilan, constate-t-elle : "j'ai vu que dans la rue Victor-Hugo, beaucoup ouvrent entre midi et deux, chose qui est judicieuse. Les gens viendront entre midi et deux pour faire leurs petits achats en centre-ville."

Désormais, après 18 heures dans le rues de Châteauroux, il ne reste guère plus que les livreurs à vélo et les voitures de police en patrouille.