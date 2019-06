La Rochelle : les salariés remontés contre le licenciement de la directrice adjointe de la Coursive

La Rochelle, France

Les employés de la salle de spectacles La Coursive à La Rochelle sont en colère après le renvoi de Florence Simonet, leur directrice adjointe. Un licenciement justifié par direction; pour elle, c'est la solution à une crise qui dure depuis presque deux ans. Une décision qui s'appuie sur un audit interne demandé le conseil administration. Les salariés eux évoquent un problème de communication entre eux et le directeur, Franck Becker. Ils ont manifesté ce jeudi midi devant la Coursive. Sur le mur du bâtiment, une banderole avec les mots : "Violence ! Souffrance ! Colère ! " La rupture entre la direction et les salariés semble consommée.

Un licenciement brutal

Pour les 36 salariés permanents, ce licenciement est brutal. Prévenues mercredi matin, les équipes n'ont eu que la journée pour dire au revoir à leur directrice adjointe. Tous se disent choqués par cette méthode. "On n'arrive plus à travailler", raconte d'ailleurs l'une des salariées. Pour eux, la directrice adjointe paye une communication difficile et un management plutôt dur du directeur Franck Becker.

Une version réfutée par le directeur

"Je comprends que l'équipe soit touchée" assure Franck Becker. Il affirme aussi avoir toujours été respectueux avec les employés de La Coursive. Ce licenciement selon Franck Becker permet de régler un conflit interne qui sévit depuis son arrivé il y a presque deux ans. Il a alors remplacé Jackie Marchand, emblématique directeur de la salle pendant trente ans. Cette décision n'a pas été prise que par lui, mais en accord avec le conseil d'administration et sur la base d'un audit. Un conseil d'administration qui, en fait, mandaté la présidente et le vice-président pour résoudre la crise. Une résolution pouvant passer par un licenciement. La solution qui a donc été choisie.

Peu d'impact sur les spectacles

Ce chamboulement interne ne va pas trop avoir d'impact pour les spectacles, car la saison est finie. La Coursive accueille 140 000 personnes par an entre les spectacles et le cinéma. La saison 2019-2020 doit être présentée lundi 24 juin.