La coutellerie nontronnaise propose des coffrets cadeaux pour Noël

Gilles Gassou, directeur général de la coutellerie nontronnaise était l'invité de la Nouvelle Eco ce mardi, dans le 6/9 de France Bleu Périgord. Noël est l'un temps fort mais qui ne représente que 20% des ventes. Le plus gros des ventes est réalisé pendant l'été avec, notamment, la fête du couteau.

Gilles Gassou, directeur général de la coutellerie nontronnaise était l'invité e la Nouvelle Eco ce mardi, dans le 6/9 de France Bleu Périgord. "Bien sûr, on offre des couteaux pour Noël" explique Gilles Gassou. On les achète dans la boutique ou plus encore, cette année, sur le site internet. La coutellerie propose, pour l'occasion, des coffrets de couteaux d'office.

L'année a été bonne pour la coutellerie

Bilan de l'année positif grâce à un été où les touristes français sont restées dans l'hexagone. Gilles Gassou note également le boom des ventes à l'exportation grâce au travail mené sur le référencement sur internet.