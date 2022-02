La Covid 19 booste l’immobilier

En Corse aussi l’épidémie de Covid a boosté l’immobilier. Alors qu’en 2020, le secteur avait connu un net fléchissement durant le confinement, la tendance est repartie à la hausse. Et les jeunes ménages primo-accédants sont ceux qui investissent le plus

Comme sur le continent, en Corse aussi la Covid a boosté le marché de l’immobilier. La croissance est exponentielle, en 2021, on a acheté plus grand, surtout dans le neuf. Le prix du mètre carré, de 2500 à 4000 euros à Bastia parfois le double à Ajaccio ne fait pas peur aux plus jeunes.

Depuis son agence bastiaise de la CAFPI, Lionel Verduri qui est spécialiste du courtage en crédit a vu ces affaires bondir de 50% en Janvier avec 173 dossiers déposés contre 80 il y a un an à la même époque. Aujourd’hui son carnet de rendez-vous est plein, même si le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière a limité la durée des crédits depuis le 1er janvier 2022.

Carnet de rendez-vous plein pour Lionel Verduri à l'agence bastiaise de la CAFPI © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Actuellement, 81% des demandes de crédits sont faites par des primo accédants.