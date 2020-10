Moselle, Deux-Sèvres : la Covid-19 est-elle responsable de la suppression de 80 emplois chez Leach ?

Le groupe Leach va supprimer 79 emplois en France, sur ses sites mosellan et poitevin. Si la direction invoque la crise sanitaire du coronavirus, qui a particulièrement touché l'aéronautique, les syndicats réfutent cette analyse et avancent d'autres explications.

Le premier employeur privé de Sarralbe (Moselle) traverse sa première grande restructuration depuis 30 ans. Le groupe Leach, qui fabrique des relais électromécaniques, essentiellement pour l'aéronautique, va supprimer 79 emplois sur 600. Dans le détail, 51 postes vont être supprimés sur 350 au siège à Sarralbe, et 29 sur 250 dans son usine de Niort (Deux-Sèvres). La production ne sera pas touchée, mais tous les autres services - bureaux d'études, achats, administratif, recherche et développement - le seront.

Pas de perspective de reprise

La direction met en place une RCC (Rupture conventionnelle collective) plutôt qu'un plan social, ce seront donc des départs volontaires. Elle justifie cette restructuration par la crise sanitaire de la Covid-19, qui a lourdement impacté le secteur de l'aéronautique. Yves Ancel, son DRH, explique : "Nous anticipons près de 137 millions d'euros de pertes sur notre chiffre d'affaires sur les 3-4 années à venir, et une baisse, pour l'année qui vient, de 24%. Ce qui nous amène à restructurer nos effectifs. Tous les experts aéronautiques sont unanimes sur le sujet : le volume d'activité va baisser très fortement sur les 4-5 années qui viennent, et on ne voit pas de perspective de reprise. Il fallait faire quelque chose".

Mais cet argumentaire ne convainc pas Sophie Krebs, la déléguée CFTC de Leach à Sarralbe. "On nous annonce des budgets ambitieux, toujours plus de profits pour nos actionnaires, et en même temps qu'on nous supprime des postes. On a plusieurs marchés : la défense, et surtout le ferroviaire qui va vers une bonne croissance. Effectivement l'aéronautique civil est en baisse, mais ce n'est pas ça qui va justifier les 25% de baisse de notre activité". Surtout, selon elle, cette restructuration va être très difficile à surmonter pour les équipes qui vont rester en place : "79 postes supprimés à l'échelle de l'entreprise, ce n'est pas viable. La charge va être dispatchée sur les personnes qui restent, on ne voit pas comment ils vont pouvoir rationaliser cela."

Erreurs de stratégie

Bruno Vinckel, le délégué CFE-CGC de Leach à Sarralbe, partage ce point de vue : "La santé de l'entreprise est très saine. On aurait très bien pu absorber ces pertes." D'où vient le problème alors ? De la stratégie de la direction ces dernières années, selon Bruno Vinckel. Il y a eu de mauvaises décisions quant "aux choix, aux produits, aux affaires auxquelles on a répondu. Ca ne nous a pas permis d'avoir un volume suffisant, ni de tabler sur les produits du futur. Et cette stratégie, elle ne date pas du Covid. Ca date d'avant".

Les deux syndicalistes le martèlent : Leach ne travaille pas exclusivement pour le seul secteur aéronautique. "On est sur le ferroviaire, les produits industriels, les centrales nucléaires... Mais surtout, l'aéronautique, ce n'est pas que les avions de ligne, les Boeing ou les Airbus. On est aussi sur le marché militaire, et celui-ci se porte plutôt bien. Il y a aussi le marché des petits avions. Un 12 places, une personne qui veut investir sur ce type d'avions, elle a les moyens de le faire, elle le fera. Nous sommes positionnés sur un marché global, qui ne s'effondrera pas de la même manière. On est confiants."

Les négociations ont commencé ce mercredi, elles vont continuer jusqu'au 4 novembre.