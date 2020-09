La Cowo à Pontonx sur l’Adour : l’intelligence collective pour lancer des projets

Lancée en janvier 2019, la CoWo de Pontonx sur l’Adour accueille entre 20 et 30 personnes, entre bénévoles, salarié et coworkers. Les coworkers ce sont des personnes qui viennent profiter de ce tiers-lieu, cet espace partagé, pour tester leurs projets. Avec les autres, sur place, ils peuvent échanger pour avoir des retours, dans le but d’ajuster leur projet. Tout le monde apporte ses compétences aux autres : « On fonctionne en intelligence collective », explique le coordinateur-gestionnaire, Fabrice Verbeke.



Présentation de la CoWo avec le coordinateur-gestionnaire Copier

Après le déconfinement, de plus en plus de monde

La CoWo, c’est un tiers-lieu associatif. La structure aide les porteurs de projets. Ils peuvent rester 1 heure voire des mois, tout dépend du type de contrat. Les entrepreneurs y viennent, avec des idées qui touchent différents domaines : par exemple, le bien être, la finance, le fitness, ou encore la communication. Depuis la fin du confinement, en mai, Fabrice a remarqué plus de demandes, et ce malgré les gestes barrières. A la CoWo, toutes les mesures sanitaires sont en place : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation physique…Mais tout cela n’empêche pas la communication entre les co-workeurs. « Des personnes préfèrent venir ici que de rester chez elle, malgré le port du masque. »