La CPME 31 espère réunir 1000 manifestants place du capitole à Toulouse

En plein confinement, c'est une large mobilisation qui est annoncée place du Capitole à Toulouse. Vendredi 6 novembre, la CPME de Haute-Garonne entend réunir 1000 chefs et salariés de petites et moyennes entreprises de la région pour attirer l'attention sur la crise qu'ils traversent. Il s'agira d'une chorégraphie, "une performance revendicative, visuelle et sonore", selon un communiqué.

Cri de colère des entreprises

Agences événementielles, artistes, bars, clubs sportifs, discothèques, hôtels, lieux de réception, restaurants, salles de Sport, salles de spectacles, techniciens, traiteurs... Tous les secteurs touchés par la crise sanitaire et économique peuvent participer à cette mobilisation. "Il faut canaliser les haines et permettre aux chefs des petites et moyennes entreprises de s'exprimer. Il faut arrêter le fantasme sur les aides de l'Etat. Il y a un trop gros écart entre ces aides et ce dont nos petits patrons ont vraiment besoin sur le terrain. Il sont au bout du rouleau.", justifie le patron de la CPME 31 Samuel Cette, qui selon ses dires aurait obtenu un accord de la préfecture de Haute-Garonne pour ce rassemblement.

Démarcation de 4m² autour des participants

Un rassemblement qui se ferait "dans le respect des gestes barrières" selon Samuel Cette, avec une zone délimitée de 4m² autour de chaque participant. Il devait avoir lieu initialement pour la journée des morts, le 2 novembre mais il a été repoussé par respect et en mémoire aux victimes de l’attentat de Nice.