La CPME du Gard demande la réouverture des commerces du centre-ville

Depuis ce mercredi, les rayons de produits non-essentiels ne sont plus accessibles dans les grandes surfaces. Pas de quoi satisfaire la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) du Gard qui demande toujours la réouverture des commerces du centre-ville.

Xavier Perret est le président de la CPME du Gard. Pour lui, le décret pris par le gouvernement pour contraindre les grandes surfaces à rendre inaccessibles les rayons de produits non essentiels ne répond en rien aux préoccupations des commerçants du centre-ville. "On n'est pas là pour punir les grandes surfaces dit-il. Dans tous les cas, les commerçants font des stocks, y compris les grandes surfaces. Avec ce nouveau reconfinement, on a vraiment un sentiment d'injustice et d'inégalité. Nous , on est d'accord pour qu'on confine, les raisons de santé parlent d'elles-mêmes mais ce confinement est vécu comme punitif. On est en train de créer une bombe à retardement parce que les commerçants ne comprennent plus. "

"La pauvreté va augmenter"

Pour Xavier Perret, de nombreux commerçants de proximité sont déjà en difficulté. " Ce nouveau confinement va faire augmenter la pauvreté car le commerçant qui perd son entreprise, il perd tout et il n'a droit à rien. " Le gouvernement a pourtant proposé un système de crédit d'impôt pour les propriétaires qui n'exigent pas la totalité des loyers dûs et il met 1 milliard d'euros sur la table. "Le gouvernement reporte le problème vers le commerçant et le bailleur ". Le président de la CPME du Gard demande donc à nouveau la réouverture des magasins de proximité avec un protocole sanitaire renforcé, s'il le faut.