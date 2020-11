La CPME s'inquiète de la santé économique des entreprises berrichonnes

Période très difficile pour les entreprises berrichonnes en ces temps de reconfinement. La Confédération des petites et moyennes entreprises de l'Indre dépeint déjà un tableau inquiétant et s'inquiète pour l'avenir.

Plus question de vendre les produits dits "non essentiels" dans les grandes surfaces. Beaucoup s'en félicitent, mais cela ne va pas forcément arranger les affaires des petits commerces estime Jean Christophe Vié, le représentant régional de la CPME et vice-président section service de la Confédération des petites et moyennes entreprises dans l'Indre. "Le problème n'est pas résolu. Les commerces soit disent non essentiels restent fermés donc on laisse la porte ouverte à tout ce qui est GAFA, internet Amazon...". Il regrette que les commerces comme les salons de coiffure restent fermés alors que "tout est mis en place et que c'est justement là qu'on est le mieux protégés".

"1.400 intérimaires en moins dans l'Indre" depuis le début de la crise sanitaire, et 1.300 chômeurs de plus en l'espace d'un an

"Plus de 2.000 emplois ont déjà été détruits dans l'Indre" regrette Jean-Christophe Vié, pour qui le chômage partiel proposé par l'Etat n'est pas adapté aux besoins des entreprises. "On s'aperçoit qu'il y a très peu de chômage partiel longue durée demandé dans l'Indre, seules six entreprises l'ont demandé. Il n'est pas adapté, si vous demandez du chômage partiel de longue durée, la contrepartie c'est l'absence de licenciement, or, on n'a pas de vision sur l'avenir."