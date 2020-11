"La crainte, c'est surtout 2021" pour la Banque Alimentaire de la Mayenne en pleine collecte

La Banque Alimentaire lance son week-end de collecte ce 27 novembre. En Mayenne, elle compte beaucoup sur cette collecte pour pallier aux besoins qui sont plus importants cette année, à cause de la crise sanitaire. Il faut venir en aide à 20% de personnes supplémentaires.

Certains bénévoles plus âgés préfèrent ne pas participer cette année à cause du covid mais ils sont remplacés de nouvelles personnes. Au total, près de 600 bénévoles sont déployés en Mayenne pour cette collecte.

Les bénévoles de la Banque Alimentaire sont à l'action depuis ce vendredi 27 novembre dans toute la France, y compris en Mayenne. Ce 28 novembre, c'est déjà le dernier jour de sa grande collecte dans notre département.

En allant faire vos courses, vous ne pouvez pas manquer les bénévoles avec des gilets oranges. Ils sont là pour récupérer les denrées que vous souhaitez donner aux plus démunis : conserves, riz, pâtes, etc. Des denrées qui seront redistribuées à des associations qui, elles, se chargeront ensuite de fournir les repas.

Cette année, cette collecte a été plus difficile à mettre en place que d'habitude, évidemment, à cause de la crise sanitaire. "Beaucoup de nouveaux bénévoles viennent parce qu'on a passé un message à la réserve civique. Ils remplacent les bénévoles plus âgés qui ne souhaitaient pas nous aider cette année, par peur du covid", explique Miguel Sanchez, le président de la Banque Alimentaire de la Mayenne.

Par précaution, les bénévoles de Mayenne n'organisent pas de collecte

A Mayenne par exemple, il n'y a aucune collecte cette année. Les bénévoles ne veulent prendre aucun risque. Il faut donc faire une croix sur près de six tonnes de denrées collectées, c'est le chiffre de 2019 sur cette ville et ses alentours.

Cette collecte est encore plus importante cette année. Les besoins grimpent dans notre département à cause de l'épidémie. "Nous devons venir en aide à 20% de personnes supplémentaires. En 2019, nous avons distribué 3.900 repas par jour en Mayenne. Là, au mois d'octobre, nous étions à 4.300. La crainte, c'est 2021", détaille Miguel Sanchez.

Chaque mois en Mayenne, 50 tonnes de denrées sont distribuées

La demande augmente, les stocks s'amenuisent. Ils sont passés de janvier à octobre, de 250 à 60 tonnes.

Miguel Sanchez espère que les Mayennais seront généreux pour atteindre le tonnage du week-end de collecte de 2019, c'est-à-dire 60 tonnes.

Les bénévoles sont donc tout ce samedi 28 novembre dans 53 magasins de la Mayenne, au Leclerc de Saint Berthevin comme dans la petite supérette de Montjean ou d'Andouillé. Nouveauté cette année, à cause de l'épidémie, la Banque Alimentaire vous propose d'acheter des paniers solidaires directement sur son internet.