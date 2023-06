La crèche associative du Crès va passer dans le privé, personnels et parents s'inquiètent

Le personnel de la crèche a manifesté à deux reprises jeudi et vendredi et prévoient un nouveau rassemblement devant la mairie ce lundi.

Depuis 30 ans, la crèche des Marguerites est une structure associative au Crès ( Hérault ). C'est d'ailleurs la plus grande crèche associative de l'Hérault avec plus de 70 berceaux et plus de trente salariés.

Le local appartient à la ville du Crés et la convention de partenariat liant la ville et l'association est arrivée à son terme. Il a donc fallu relancer un appel d'offres. Le choix du futur gestionnaire sera voté ce lundi soir en conseil municipal. La ville a retenu trois candidatures privées, l'association n'est plus dans les débats. Un crève-cœur pour les familles et les salariés qui ont manifesté jeudi et vendredi dernier pour dénoncer ce passage dans le privé alors que tout fonctionnait très bien jusque-là.

Les salariés de la crèche associative Les Marguerites du Crès, lors de leur grève du jeudi 15 juin. © Radio France - Adrien Michaud

Michèle, sa petite-fille dans les bras, n'en revient pas : "Ça fait trente ans que je suis là, ma fille était dans cette crèche, ma petite-fille l'est aussi et je n'ai jamais eu de problème. Pourquoi changer un système qui fonctionne bien ! Est-ce qu'avec un prestataire privé ça va être la même qualité ? Je ne sais pas et c'est ça qui me choque."

"J'attends des jumeaux et je viens de les inscrire dans cette crèche pour la rentrée de septembre 2024. J'ai des échos d'amies qui ont mis leurs enfants dans des crèches privées et ça ne s'est pas bien passé du tout. Ma dernière fille est dans cet établissement, je veux garder cet esprit familial, le privé ne m'intéresse pas du tout" raconte Jennifer, mère de quatre enfants.

"Bien accueillir les enfants du Crès, c'est quand-même important"

Après les grèves et manifestations de jeudi et vendredi, le personnel et les parents ont prévu du manifester de nouveau ce lundi soir devant la mairie à l'occasion du conseil municipal. "Nous craignons pour nos conditions de travail, mais aussi nous craignons que ce changement dégrade les conditions d'accueil des enfants*. Sur la structure, nous avons une salariée pour six enfants, si nous passons en privé, nous serons plus une salariée pour six, mais une salariée pour huit, voire pour dix enfants. Ça va complètement délaisser les enfants et nous allons avoir une charge de travail supplémentaire. Nous ne voulons pas de grands groupes, nous voulons rester comme nous sommes"* relate Julie Muther, salariée de la crèche depuis plus de dix ans.

"Jusqu'à présent, cette crèche tourne bien, les parents sont contents. Nos conditions de travail nous permettent d'accueillir des enfants sereinement. Si les professionnels sont sereins, le développement des enfants et l'accueil se fait sereinement et pour nous, c'est primordial. Je pense que le maire devrait venir voir comment nous travaillons pour se rendre compte que pour sa ville, bien accueillir les enfants du Crès, c'est quand même important" dépeint Nadège Duffils, elle aussi salariée de longue date de la crèche.

La mairie temporise

Au cœur de l'imbroglio, la mairie du Crès se veut rassurante pour tout le monde. "Nous nous sommes assurés que le futur gestionnaire privé reprennent tous les salariés et les avantages seront maintenus, peut-être même augmentés. Et le bien-être des enfants sera bien évidemment au centre de nos préoccupations" explique Stéphane Champay, maire de la ville.

Il rajoute : "La commission de délégation de service public, composée d'élus de la majorité et de l'opposition, s'est appuyée sur des arguments financiers, sociaux et locaux pour faire ses choix. Elle a retenu les offres qui lui donnaient le plus de garanties". Le nom du futur gestionnaire privé de la crèche du Crès est maintenant suspendu au vote du conseil municipal de ce lundi19 juin.