La Creuse accueille sa première esthéticienne itinérante

Lavaufranche, France

"Je me sens extrêmement bien. Je dois retourner travailler, là, et je suis en pleine forme !" Andréa a le sourire aux lèvres. Elle vient de sortir d'une séance de massage, à bord du camping-car de Gaëlle Naffrechoux, esthéticienne itinérante de passage à Lavaufranche (Creuse).

Musique relaxante, huiles essentielles, table de massage : tout y est. "Il faut qu'il y ait le même confort que dans un institut, c'est très important" explique Gaëlle Naffrechoux. "J'avais pris les mesures pour être capable de faire le tour de la table de massage, avant d'acheter le camping-car."

A l'intérieur du camping-car. © Radio France - Céline Autin

Le camping-car est une petite bénédiction pour Andréa, qui n'en est pas à son coup d'essai : "Je suis déjà venue deux fois, à dix minutes de chez moi. C''est très pratique, je suis pas obligée d'aller à Montluçon ou Guéret. Et au niveau du planning que j'ai, c'est beaucoup plus gérable !" Objectif atteint pour Gaëlle Naffrechoux : "Mon but c'était vraiment de proposer un service de proximité, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou n'en ont pas le temps."

Être mobile, c'est aussi s'exposer à certains désagréments qu'on n'a pas dans un institut de beauté classique : "Il y a la météo", sourit Gaëlle Naffrechoux. "Cette année à cause du verglas je n'ai pas pu aller à certains rendez-vous. Je ne voulais pas risquer mon outil de travail !" Ce jour-là, à Lavaufranche, elle n 'a pas pu se garer devant la mairie, pour cause de travaux. "Du coup, je n'ai pas d'électricité", regrette-t-elle. "Si on me demande des épilations je ne pourrai pas les faire."

Gaëlle Naffrechoux se déplace dans le Nord de la Creuse, mais aussi dans l'Indre, l'Allier et le Cher © Radio France - Céline Autin

Elle reste cependant optimiste : "Je ne sais pas de quoi mes journées sont faites à l'avance. Les clients peuvent venir avec ou sans rendez-vous. C'est la surprise tous les jours et ça me plaît." Pour savoir dans quelle commune du Nord de la Creuse vous pouvez trouver Gaëlle Naffrechoux, il faut aller sur son site internet dans la rubrique "planning".