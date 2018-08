La nouvelle loi sur l'apprentissage devrait permettre aux candidats d'être plus nombreux. Actuellement 129 contrats d'apprentissage n'ont pas encore trouvé preneur en Creuse.

L'apprentissage n'est plus réservé aux mauvais élèves

354 contrats d'apprentissage ont été conclus en 2017 en Creuse. Au terme de leur formation, 85% des candidats obtiendront leur diplôme et 70% d'entre eux trouveront un travail dans les sept mois qui suivent. Le Département possède 4 CFA (Centres de Formation pour Apprentis) situés à Ahun, Bourganeuf, Felletin et Guéret. La CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) a créé une option dite des métiers divers qui permet aux élèves situés ailleurs dans le Département de suivre une formation d'apprenti tout en restant pour la partie théorique dans leur établissement de proximité (Cette formation spéciale vient de recevoir les financements afin de poursuivre son action.). Malgré cela, le site spécial apprentissage de la Région Nouvelle-Aquitaine révèle que 129 contrats creusois n'ont pas encore trouvé leur apprenti.

La nouvelle loi sur l'apprentissage votée le premier août

Même si les décrets d'application de cette loi ne sont pas encore publiés, plusieurs volets peuvent déjà s'appliquer

Le contrat d'apprentissage peut être signé à n'importe quel moment de l'année et non plus de septembre à juin.

Employeur et apprenti peuvent mettre fin au contrat au terme d'une procédure allégée

Les stages en entreprise ne se déroulent plus obligatoirement en semaines de 35 heures et en horaires de journée (pas facile par exemple pour un apprenti boulanger d'apprendre son métier entre 9 et 17 heures.)

Peut être apprentie désormais, toute personne âgée de 14 à 29 ans

Des mesures complémentaires doivent voir le jour. La rémunération des apprentis sera majorée de 30 euros. Les employeurs devraient pouvoir bénéficier de crédits d'impôt supplémentaires. Des aides à la mobilité et au logement devraient également voir le jour.

pour l'heure en Creuse, l'aide à la mobilité existe dans le secteur de La Souterraine avec une location à tarif social de scooters et de voitures sans permis. Renseignements auprès de la Maison de l'Emploi de La Souterraine au 05 55 63 93 20