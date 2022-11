La Creuse pourrait perdre 26 000 habitants d'ici 2070

De 118.000 Creusois recensés en 2018, nous pourrions passer à 92.000 habitants en 2070, indique une étude de l'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques, publiée ce jeudi 24 novembre.Cela représente 26.000 habitants en moins en l'espace d'un demi-siècle, soit un peu plus d'un cinquième de la population actuelle. En cause : les décès sont plus importants que les naissances et le département n'attire pas assez de nouveaux habitants pour compenser.

À l'échelle de la région, notre département serait clairement perdant : il affiche la perte la plus importante des 12 départements de Nouvelle Aquitaine sur la période 2018-2070. Les deux autres départements limousins, la Haute-Vienne et la Corrèze, perdraient aussi de la population. La Gironde, les Landes ou encore les Pyrénées-Atlantique, à l'inverse, gagneraient de nouveaux habitants.

Selon l'Insee, la population va aussi vieillir. En 2070, la Nouvelle Aquitaine pourrait devenir la deuxième région la plus âgée de France, après la Corse. L'âge moyen des habitants s'établirait alors à 50 ans, contre 42 ans actuellement. Là encore, la Creuse se distingue : on compte aujourd'hui 30% de la population âgée de 65 ans et plus, une proportion qui passerait à 43% en 2070. Seule la Dordogne aurait une part de population âgée plus importante que la notre.