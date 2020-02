La Creuse va perdre neuf trésoreries d'ici 2022

Les finances publiques sont en pleine réorganisation. C'est le fruit d'une réforme nationale du ministère de l'Action et des Comptes publics, qui prévoit de supprimer la plupart des trésoreries rurales, pour les remplacer par des accueils de proximité.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Les jours de neuf des douze trésoreries creusoises sont comptés. D'ici 2022, il ne restera plus que celles de Guéret, Aubusson et La Souterraine. C'est la conséquence d'une réforme annoncée dès l'été dernier par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Bercy l'explique notamment par la dématérialisation de la perception de l’impôt.

Les trésoreries sont des services des centres des finances publiques : elles assurent la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales et des hôpitaux. En zone rurale, comme en Creuse, on peut aussi s'y rendre pour les recouvrements d'impôts, pour payer ses amendes ou pour obtenir des réponses aux questions courantes en matière fiscales.

Service maintenu pour les particuliers...

David Guermonprez, le directeur des finances publiques de la Creuse, assure toutefois que ces suppressions de trésoreries ne se traduiront pas par une perte de service public pour les contribuables creusois : "Une concertation a permis de définir des besoins dans certaines communes où aucune structure de finances publiques n'était installée, par exemple à Mainsat, La Courtine ou Mérinchal".

La nouvelle carte des trésoreries doit en effet intégrer des "Maisons France Services", censées compenser ces suppressions. Ce sont des point d'accueil de proximité, qui pourront par exemple prendre la forme de permanences dans les mairies et dans d'autres lieux, afin d'éviter aux Creusois de devoir parcourir des kilomètres supplémentaires pour accéder à ces services. "On passe de 16 point de contacts en Creuse à 24, quand le réseau sera déployé, fin 2022", indique David Guermonprez.

... et pour les collectivités locales

Une équipe de sept conseillers va par ailleurs être créée pour répondre exclusivement aux questions des élus, précise David Guermonprez :

Ils seront installés sur chacun des territoires. Le premier s'est installé dans le Sud-Creusois à Felletin. Leur mission, c'est l'expertise, le soutien, l'accompagnement des élus sur les questions fiscales, budgétaires et financières.

La réforme inquiète toutefois, notamment du côté des syndicats. Cyril Deret, représentant CGT finances publiques, craint un manque d'effectifs, d'autant plus que, selon ses calculs, la Creuse a perdu une centaine de postes ces dix dernières années. La réforme provoque une colère des syndicats au niveau national, car sur les 3 500 trésoreries que compte le territoire, plus d'un millier devrait disparaître.