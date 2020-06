La crise sanitaire du coronavirus frappe le budget des Français

Les inégalités se sont creusées pendant l’épidémie comme le montre le 9e baromètre CSA pour Cofidis publié jeudi 4 juin.

Une France à deux vitesses

41% des Français estiment que leur situation financière personnelle est déjà touchée par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ce sont les plus fragiles financièrement et ceux dont l’activité s’est drastiquement réduite ou arrêtée : les commerçants, les artisans et chefs d’entreprise (74%), les chômeurs (59%), les ouvriers (56%) et plus globalement les classes moyennes inférieures (54%).

A l’inverse, les cadres urbains télétravailleurs et propriétaire eux ont moins dépensé et ont même réussi à épargner. La majorité des CSP+ ont pu poursuivre leur activité à temps plein. Parmis ceux qui touchent 3000 euros et plus par mois (net imposables) 75% déclarent que la crise n’a pas atteint leur situation financière personnelle.

“Le pire est à venir”

La majorité des Français restent inquiet pour l’avenir de leur pouvoir d’achat. 62% pensent que “le pire est à venir”. Un sur deux a peur pour son avenir professionnel et 80 % ne pensent pas retrouver leur pouvoir d’achat d’avant la crise dans les trois mois à venir. Le budget alimentaire a explosé sur leur ticket de caisse au supermarché qui a été plus salé pour 55% de ménages.

Découvert bancaire, report de mensualités des crédits

Pour faire face à cette baisse de pouvoir d’achat, les plus précaires ont eu recourt au découvert bancaire. Il est actuellement de 375 euros en moyenne contre 341 euros en 2019. Les reports de paiement des mensualités de crédit à la consommation ont été six fois plus nombreux. Pour autant, un quart des Français (26 %) estiment que les aides octroyées par le gouvernement, notamment le chômage partiel, ont été suffisantes.