La crise de l'énergie est "comparable" au choc pétrolier de 1973, estime Bruno Le Maire

Le choc énergétique déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie est "comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a estimé ce mercredi matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En parallèle, le prix des carburants continue à s'envoler en France, où le président de Système U affirme que le prix du gazole rattrape celui de l'essence sans plomb.

Tendre vers l'indépendance énergétique de la France

Ce mercredi matin, Bruno Le Maire inaugurait une conférence sur l'autonomie énergétique et la transition écologique organisée à Bercy, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. "Ce n'est pas exagérer que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022, est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a-t-il déclaré. Pour lui, la meilleure réponse pour faire face à ce choc consiste à œuvrer à l'indépendance énergétique de la France et de l'Union européenne.

Pas de "quoiqu'il en coûte" face à la crise de l'énergie

Mais selon Bruno le Maire, un deuxième plan massif d'aides publiques, sur le modèle du "quoi qu'il en coûte" mis en place pendant la crise du Covid-19, "ne ferait qu'alimenter l'augmentation des prix".

La hantise de la "stagflation"

Pour autant, "nous ne devons pas refaire en 2022 les erreurs de 1973" afin d'éviter de revivre un épisode de "stagflation", a-t-il insisté. La "stagflation" est une situation économique caractérisée par un ralentissement de la croissance économique conjugué à une inflation forte. "Nous devons inventer un autre modèle de réponse à cette crise énergétique et ce modèle, il tient en un seul mot : l'indépendance énergétique totale de la France et de l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Le gazole commence à dépasser l'essence sans plomb

Les prix de l'énergie augmentent tellement que "le gazole commence à dépasser le sans plomb 95, et ça c’est du jamais vu", a affirmé Dominique Schelcher, le PDG de Système U, ce mercredi matin sur France Inter. "Ça, ça frappe les esprits, la plus grosse tension actuellement est sur le gazole dont une bonne partie venait des pays de l'Est. C'est cette partie-là qui est perturbée, et donc on cherche des solutions alternatives, mais elles ne s'organisent pas instantanément, il faut quelques jours", a-t-il précisé.

L'embargo américain sur les importations de pétrole et de gaz russes "aura une répercussion dans nos stations", a confirmé Dominique Schelcher. "J'ai regardé le prix du baril de pétrole ce matin : il a pris deux dollars par rapport à hier soir", a-t-il précisé. "On craint" que ces hausses continuent de semaine en semaine, a-t-il confié. "On achète et on est obligés de répercuter ce prix-là".

"Un engrenage pas favorable du tout" - Dominique Schelcher, le PDG de Système U

Le PDG de Système U assure ne pas avoir connu "en si peu de temps" de pareilles augmentations. "Là, il y a un phénomène aggravant, c'est que l'euro s'affaiblit par rapport au dollar. Et donc quand l'euro s'affaiblit face au dollar, on achète encore plus cher le carburant. Donc il y a, c'est vrai, un engrenage qui n'est pas favorable du tout".

Pour Dominique Schelcher, "la marge de manœuvre est quasiment inexistante, nous n'avons pas le droit de vendre à perte. Donc ces hausses de plus de 10 centimes à la semaine actuellement, nous sommes obligés évidemment de les répercuter. Là-dessus nous prenons très peu de marges", a-t-il rappelé.

Dominique Schelcher a aussi précisé que Système U achète son carburant avec le groupe Leclerc, "pour être plus forts", et que les deux entreprises "cherchent toutes les alternatives possibles" pour ne plus avoir à acheter de carburant russe.