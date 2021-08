"La crise du bâtiment, c'est maintenant" déplore le président en Moselle de la CAPEB

Pour les artisans du bâtiment, cette rentrée 2021 est un peu celle de tous les dangers. Le secteur a subi, comme tous, l'impact de la crise sanitaire. Mais elle a aggravé des problèmes rencontrés depuis plusieurs années déjà par les professionnels. "C'est vraiment maintenant que la crise du bâtiment commence" déplore Emilien Gangemi, président en Moselle de la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) invité ce mardi de France Bleu Lorraine.

"Le bois manque énormément, il y a une pénurie d'acier et des augmentations de coûts" énumère l'artisan. Avec pour conséquence des décalages, voire dans le pire des cas, des fermetures de chantiers.

Sur le recrutement, le problème n'est pas nouveau : "ça fait des années qu'on le dit" répète Emilien Gangemi qui pointe le manque de reconnaissance et d'attractivité des métiers. "Il faut rendre nos métiers plus sexy" ose t-il, et "former au plus près des besoins des chefs d'entreprises."