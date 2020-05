"La crise n'a fait qu'achever certaines entreprises" pour le président du tribunal de commerce de Grenoble

Le déconfinement entamé en Isère, il se pose désormais la question de la santé économique et financière des nombreuses entreprises de notre département. Dominique Durand, président du tribunal de commerce de Grenoble, était notre invité ce mercredi matin sur France Bleu Isère pour faire le point.

"Il y a quelques gros dossiers d'entreprises qui ont été contraintes de déposer le bilan. Pour le reste, il y a une baisse significative puisque nous sommes à peine au quart des dépôts de bilan que nous avions avant la crise" explique Dominique Durand, président du tribunal de commerce de Grenoble et invité de France Bleu Isère ce mercredi matin.

"A la reprise, chaque entreprise va faire les comptes sur sa situation. Nous craignons que ce soit à ce moment là que certaines soient obligées de venir nous trouver." - Dominique Durand, président du tribunal de commerce de Grenoble.

S'il y a moins de dépôts de bilan à la sortie du confinement, "c'est parce que les entreprises sont en apnée, anesthésiées par les aides de l'Etat qui permettent de tenir" précise-t-il. Mais parmi les dossiers arrivés sur le bureau de Dominique Durand pendant la crise, il y a des grosses entreprises. "Il n'y a pas que des petites entreprises. Par exemple, le réseau français de chaussures André est en grande difficulté et a déposé le bilan" continue-t-il.

Coup de grâce

Pour le président du tribunal de commerce de Grenoble, la crise du coronavirus _"n'a fait qu'achever certaines entreprises_, dont la situation était déjà plus que fragile au début du confinement".

"Il y a une réflexion individuelle et collective à avoir." - Dominique Durand, président du tribunal de commerce de Grenoble.

Il rappelle également l'impact de la crise des gilets jaunes mais aussi les nouvelles façons de consommer. "La mutation du commerce sur internet est un exemple. En tant que Français, il faut que nous nous posions des questions lorsqu'on utilise un moteur de recherche sur internet américain. Avec ça, on fissure de la TVA et on détruit des emplois en France" poursuit-il.

Bientôt une vague post-confinement ?

De nombreuses entreprises veulent redémarrer leurs activités avec le déconfinement. Une reprise sous conditions "car les aides de l'Etat vont s'arrêter et il faudra re-financer. Il faut également des fournisseurs et des clients" détaille Dominique Durand, inquiet pour celles qui n'ont pas de liquidités à la banque.

"Si une entreprise nous contacte trop tard, quand il n'y a plus d'argent, de fournisseurs, nous serons obligés de prononcer la liquidation judiciaire. Nous n'avons pas de baguette magique." - Dominique Durand.

Il invite chaque chef d'entreprise a se rapprocher de son comptable pour faire le point sur la situation. Mais surtout "à venir trouver le tribunal de commerce le plus tôt possible si vous entrez dans les difficultés". "On fera tout pour vous aider" conclue-t-il.