La crise sanitaire a fait moins de dégâts que prévu pour les entreprises de Haute-Vienne

La situation économique s'améliore en Haute Vienne. Alors que la croissance française a bondi à 7% pour 2021, un record, la banque de France et la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne dressent elles aussi un bilan encourageant de l'année écoulée. Contrairement à ce qui était redouté, il n'y a pas eu de défaillances massives d'entreprises ou de grosses vagues de licenciements. Les liquidations judiciaires ont même reculé de 36% en Haute-Vienne. Mais l'embellie reste fragile et la situation très variable d'un secteur à l'autre.

Sans surprise, ce sont les hôtels, restaurants et cafés qui souffrent le plus : 98 % déclarent rencontrer des difficultés, essentiellement liées à la baisse du nombre de clients. Leurs comptes, déjà fragilisés par des mois de fermeture depuis le début de la crise, continuent de s’enfoncer dans le rouge. Du côté des services, du bâtiment et des travaux publics, des difficultés persistent, mais globalement la situation s’améliore quand même. Et pour les commerces, il y a eu assez peu de fermetures de magasins et l’activité progresse aussi, même si le secteur reste fragile. Enfin l’industrie se porte mieux sans pour autant avoir retrouvé le niveau d’activité d’avant Covid.

Encore des incertitudes pour les mois à venir

Au final, ça donne un moral et une confiance en l’avenir qui semblent remonter un peud’après l’étude de la Banque de France et de la CCI de la Haute-Vienne. Mais sans excès, car il y a aussi des sources d’incertitude, voire d’inquiétudes pour les entreprises. Beaucoup évoquent les difficultés d’approvisionnement en matière premières, avec du coup des prix qui augmentent. Ce qui s’ajoute à la flambée des prix de l’énergie. Les patrons ont aussi des difficultés à recruter et plus seulement dans les métiers qu’on disait en tension avant la crise. Désormais tous les secteurs sont touchés, car les salariés sont plus que jamais attachés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et donc plus exigeants.