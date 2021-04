La crise sanitaire affecte la production des vélos Moustache-Bike

Moustache qui emploie 150 salariés sur son site de Golbey dans les Vosges, fabrique des vélos à assistance électrique de renommée mondiale. Depuis le premier confinement en mars 2020, la demande est en progression constante et l'offre a du mal a suivre. Une situation encore aggravée par la crise sanitaire qui perturbe la production.

Des approvisionnements perturbés

"Les approvisionnements qui viennent d'Asie des Etats-Unis et d'Europe sont perturbés et touchent les pièces principales comme les systèmes de freinage, les transmissions et même les pneus " souligne Grégory Sand l'un des co-gérants de Moustache-bike. Conséquence certaines fabrications doivent être arrêtées et d'autres lancées sur un rythme saccadé et sans visibilité.

Des délais de livraison retardés de 8 à 10 mois en moyenne

La logistique ne suit pas. "Il est de plus en plus difficile de trouver des bateaux, et des containers , dont le prix a été multiplié par 6 en quelques mois", constate Grégory Sand. De 1500 à presque 10 000 dollars. Or Moustache-Bike se fait livrer un container par jour en temps normal. Les délais de livraison sont retardés de 8 à 10 mois en moyenne. Conséquence une hausse des prix qui est déjà de 5 à 10%. Des retards et des hausses de prix qui se répercutent sur les distributeurs qui n'ont plus de vélos en stock au grand dam des clients.

Pourtant Grégory Sand veut rester optimiste. "C'est un épisode douloureux, mais les perspectives et les indicateurs sont bons et durables" estime le jeune patron qui attend avec impatience un retour à la normale.