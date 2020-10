La crise sanitaire impacte durement l'économie des Pyrénées Orientales

Les chiffres du dernier bilan de l'URSSAF sont éloquents: l'impact de la crise sanitaire a durement frappé l'économie des Pyrénées-Orientales. Toutes les créations d'emploi réalisées l'an passé ont été totalement effacées au cours du seul premier semestre 2020 !

2.600 emplois détruits en un seul trimestre

2.600 emplois ont été supprimés dans le secteur privé en seulement trois mois, d'avril à juin. Le secteur tertiaire a été le plus impacté, plus particulièrement l'emploi en intérim : celui-ci s'est effondré de 49,5% au printemps, avant une timide reprise au second semestre, notamment grâce au bâtiment et à la reprise des chantiers de construction au sortir du confinement.

Sans surprise, l'autre activité la plus touchée a été l'hôtellerie restauration qui a perdu 11,4% de ses salariés entre avril et juin. En revanche, malgré la crise sanitaire, le secteur commercial a continué d'embaucher durant tout le premier semestre, augmentant de plus de deux points ses effectifs sur une année entre juin 2019 et juin 2020.

Enfin, le secteur industriel fait figure d'exception dans les Pyrénées Orientales, seul département d'Occitanie où les effectifs salariés sont en très légère hausse... mais l'industrie ne représente qu'une faible proportion de l'activité avec 8.200 emplois sur les 92.000 salariés du secteur privé du département.

Dans toute l'Occitanie ce sont au total 46.000 postes qui ont été supprimés dans le secteur privé au cours du premier semestre 2020.