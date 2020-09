La crise sanitaire met les finances du diocèse de Coutances-Avranches en difficulté

Pour les finances de l'Eglise catholique, la crise du covid ressemble à un long chemin de croix. En France, la conférence des évêques doit livrer un premier diagnostic en octobre. Mais il manquerait 50 millions d'euros à l'Eglise pour terminer l'année. Après dix dimanches de suite sans messes publiques (et notamment pour Pâques) à cause du confinement, les célébrations ont repris durant l'été. Mais certains fidèles n'ont pas encore repris le chemin de églises, par crainte du covid. Dans sa lettre des donateurs qui doit paraître en octobre, le diocèse estime que "plus de la moitié de ses fidèles ne sont pas revenus".

700.000 euros en moins par rapport à 2019

Selon le diocèse manchois, par rapport à 2019, "il manque 700.000 euros pour boucler l'année", explique la directrice de la communication". Une somme considérable quand on rapporte au budget du diocèse qui tourne autour de huit à neuf millions d'euros. Et à la base de la pyramide, la vie de la soixantaine de paroisses du département s'en retrouve perturbée. Les offrandes représentent à peu près 60% des entrées d'argent pour une paroisse. Entre août 2019 et août 2020, le revenu des quêtes a baissé de 56% et les casuels (ce que les fidèles donnent au moment d'un sacrement) dans la Manche. Les ventes de cierges s'effondre, en baisse de 64% sur un an dans la Manche.

Le dernier trimestre sera déterminant pour l'équilibre du diocèse

Et à côté de cela, il faut continuer à payer les charges courantes, comme l'électricité et le chauffage des églises. Ou encore, à rémunérer les quelques 110 prêtres du département, dont 60 sont à la retraite (l'âge de la retraite est de 75 ans, mais certains continuent d'assurer des services). Le traitement versé aux curés par le diocèse est d'environ 650 euros par mois.

Les finances du diocèse en détails

Les ressources :

Les offrandes (quêtes et casuels) : 29%

Le denier et dons : 24%

Les kermesses, pèlerinages et autres activités : 19%

Les legs : 15%

Autres produits : 13%

Les dépenses :

Les frais de missions, locations, achats, chauffage : 43%

Le paiement des laïcs en mission, ecclésiale et autre salariés : 21%

Le traitement des prêtres : 17%

Les amortissements : 8%

Les autres charges exceptionnelles : 7%

Les imports et taxes (hors TVA) : 4%

Les finances d'une paroisse en détails

Les ressources :

Les offrandes : 59%

Les dons : 15%

Les kermesses, pèlerinages et autres activités : 14%

Autres produits : 12%

Les dépenses :