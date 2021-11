La crise sanitaire n'a pas aggravé la pauvreté en France, selon l'Insee

Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la crise économique, engendrée par la crise sanitaire, ont eu leurs effets escomptés en 2020. Selon une étude de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), publiée ce mercredi 3 novembre, la pauvreté n'a pas augmenté l'an dernier en France métropolitaine. La proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est restée stable à 14,6%, comme en 2019. Mais ce résultat est en trompe l'œil car dans le même temps la crise a eu un réel impact sur les bénéficiaires du RSA : leurs revenus ont diminué de 7% en moyenne en 2020. Il s'agit cela dit d'estimations préliminaires, réalisées par des micro-simulations, le véritable taux de pauvreté pour 2020 sera calculé dans le courant de l'année 2022. Mais l'Insee assure que cette estimation a prouvé depuis plusieurs années sa fiabilité.

Le coronavirus n'a pas aggravé la pauvreté en France

Il n'y a pas eu de pic de pauvreté en France métropolitaine en pleine crise du coronavirus. Selon les estimations de l'Insee, malgré la récession survenue l'an dernier, le nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté est resté au même niveau qu'en 2019, à savoir à 14,6%. Cela représente 9,3 millions de personnes avec des revenus inférieurs à 1.100 euros par mois. "À première vue, cela peut un peu surprendre", admet ce jeudi 4 novembre sur franceinfo Nicolas Carnot, directeur des études et statistiques économiques de l'Insee.

Les aides publiques mises en place par l'exécutif ont permis à de nombreux Français de ne pas devenir pauvres. En pleine crise, le gouvernement a déployé de nombreuses mesures de soutien qui ont joué un rôle d'amortisseur social. L'activité partielle a été versée à une grande partie des salariés quand leur activité a été à l'arrêt, leur évitant de trop grandes pertes de revenus. "Le recours massif au dispositif d’activité partielle, avec des modalités d’indemnisation étendues, a quant à lui limité les destructions d’emplois", explique ainsi l'Insee. Les ménages les plus modestes ont perçu une aide de 150 euros entre juin et novembre 2020. Pour l'institut public d'études statistiques, "les aides exceptionnelles aux travailleurs indépendants" ont aussi permis de " limiter leurs pertes de niveau de vie". Sans ces aides exceptionnelles, il y aurait eu 400.000 pauvres en plus l'an dernier, selon l'Insee. "5% des revenus des 10% des ménages les plus modestes vient de ces dispositifs exceptionnels", précise Nicolas Carnot.

Le fossé ne s'est pas non plus creusé entre les pauvres et les riches, les inégalités n'ont pas été renforcées par la crise. En 2020, comme en 2019, le niveau de vie des 20% de Français les plus aisés est resté quatre fois supérieur à celui des 20% de Français les plus modestes.

Des précaires plus précaires qu'avant

Si une vague de pauvreté a pu être évitée, il n'en reste pas moins que celles et ceux qui étaient déjà dans la précarité le sont désormais plus. La crise sanitaire a miné les revenus des bénéficiaires du RSA, les faisant diminuer de 7% en moyenne en 2020, selon l'Insee. Les retours à l'emploi ont par ailleurs été plus difficiles pour celles et ceux qui bénéficiaient des minima sociaux en 2020. "Leurs revenus ont été préservé car ils ont bénéficié des minima sociaux, mais leurs perspectives de retour sur le marché du travail ont été au moins temporairement négativement affectées", selon le directeur des études et statistiques économiques de l'Insee. Nicolas Carnot indique sur franceinfo avoir observé "une hausse soutenue d'un peu plus de 10% du volume de recours à l'aide alimentaire en 2020".

L'étude de l'Insee ne prend pas en compte les revenus informels, qui ont pu être affectés pendant les confinements. "Il est possible que la crise sanitaire ait eu un effet plus marqué pour une partie des personnes les plus fragiles, mal captées par l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, comme pourraient le suggérer la hausse prononcée des volumes d’aide alimentaire distribués en 2020 ou l’envolée des demandes d’aide spécifique ponctuelle pour les étudiants", admet l'Insee.