La crise sanitaire plombe les finances du conseil départemental de la Loire

La crise du coronavirus met en difficulté le département de la Loire sur le plan budgétaire. Les dépenses sont hausses de 6,8 millions d'euros alors que les recettes baissent de 7,7 millions d'euros.

Le budget alloué au versement du RSA en forte hausse

La principale difficulté à laquelle le conseil départemental fait face, c'est l'augmentation du budget dédié au versement du RSA, en hausse de 8,1% par rapport à l'année dernière à cause de la crise économique liée à la crise sanitaire. 1.600 personnes de plus ont demandé le RSA entre les mois de mars et septembre 2020 pour un total de 19.800 bénéficiaires dans la Loire.

La hausse de ce poste de dépense est d'autant plus difficile à amortir pour le département que l'Etat n'augmente pas sa participation : elle stagne autour de 48 millions d'euros depuis 2013. "Il y a malheureusement un désengagement de l'Etat à ce niveau-là, malgré les promesses qui ont été faites" souligne le président du département Georges Ziegler. Cette année, sur les 106 millions d'euros nécessaires au versement du RSA, le département en assume 57. C'est presque deux fois plus qu'il y a six ans.

Un autre poste de dépense est apparu avec la crise sanitaire. Pour équiper ses agents en masques, gants ou gel hydroalcoolique, le département a déjà déboursé presque deux millions d'euros.

Le confinement pèse lourdement sur les recettes

La crise sanitaire gonfle donc les dépenses et le confinement a fait baisser les recettes. Tout a tourné au ralenti donc les rentrées d'argent grâce aux taxes sur les ventes de biens immobiliers, les produits pétroliers ou l'électricité qui aliment d'habitude les finances départementales ont largement diminué, avec une baisse allant de 7 à 12 pour-cent selon les postes.

En plus de la fermeture au printemps, les cantines des collèges ligériens accueillent moins d'élèves depuis la rentrée. Cela représente une perte estimée à 440.000 euros par le département.

Difficile de verser les primes promises par le gouvernement

Au bout du compte, il ne reste qu'un million d'euros dans les caisses du conseil départemental pour faire face aux imprévus d'ici la fin de l'année. "Il y a un moment où il faut tirer la sonnette d'alarme et dire : attention, on ne peut pas tout faire" estime le président du département.

C'est par exemple aux départements de choisir s'ils versent ou non une prime aux aides à domicile. Impossible dans ces conditions financières pour Georges Ziegler. "C'est vrai qu'on peut faire de la politique bling bling en disant : tenez, je vais vous faire des cadeaux, mais les gens n'ont pas besoin de cadeaux !" Il vaudrait mieux selon lui investir pour recruter davantage d'infirmières ou donner plus de moyens aux policiers. Surtout, l'Etat ne doit pas se reposer autant sur les collectivités locales et davantage les consulter. "Chez moi on dit que celui qui commande, il paie. C'est-à-dire que l'argent qu'on fait valser pour le moment dans cette macro-Macron-économie, un jour il faudra payer. On doit assumer la charge qui est la nôtre, ici et maintenant."