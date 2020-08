La crise sanitaire, une opportunité pour les diplômés des grandes écoles

"Ça n'a pas été facile pour les étudiants de grandes écoles, entre les cours à distance ou les stages en France". On pourrait croire que Bixente Etcheçaharreta, le président de l'association "Du Pays Basque aux Grandes Ecoles", se veut fataliste sur la situation des Basques inscrits dans des grands établissements d'enseignement supérieur partout en France. Pourtant, à l'occasion de la quatrième université d'été de son association, Bixente Etcheçaharreta est confiant pour l'avenir.

"Il y a toujours dans ces périodes là des opportunités", explique-t-il. Plus précisément, la crise pourrait permettre aux diplômés des grandes écoles de quitter les grandes métropoles, à Paris ou ailleurs, de revenir dans leur Pays Basque natal pour s'y installer. Et même y entreprendre, grâce notamment à l'association qui met notamment en lien les étudiants basques dans les grandes écoles et les acteurs du tissu économique local.

"Des incubateurs, un début d'écosystème de l'innovation"

Bixente Etcheçaharreta loue les atouts du Pays Basque pour offrir aux diplômés des grandes écoles un contexte favorable pour investir : "Il y a des incubateurs, un début d'écosytème de l'innovation, donc entreprendre au Pays Basque c'est un très bon endroit pour le faire." L'université d'été d'aujourd'hui à Anglet pourra donc peut-être permettre à ces tous nouveaux diplômés des grandes écoles, à travers des rencontres avec des chefs d'entreprise, de nourrir un projet pour créer la leur.