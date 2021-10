La croissance des Start-up en Corse

Innovation et insularité

Selon une étude sur les startups françaises réalisée par le comparateur de logiciels pour entreprises Capterra, partenaire du groupe Gartner, les start-up corses suivent la tendance révélée sur un échantillon représentatif de 1200 startups réparties dans toutes les régions françaises.

Parmi les enseignements, les créateurs sont essentiellement des hommes. On ne recense que 18% de femmes , contre seulement 15% sur le continent.

Les 21 startups corses représentent 1 % du marché français. Elles emploient en moyenne 4 personnes, principalement dans la santé, le biotech et la chimie, puis les nouvelles technologies.

Les fondateurs ont généralement un Master acquis dans école de commerce ou dans une école d’ingénieur. La moitié d'entre eux sont associés à un groupe d’amis ou d'anciens camarades de classe.

19% d'entre eux indiquent rencontrer des difficultés pour trouver des liquidités afin de constituer un capital dont la moyenne est de 78.000 euros. Une situation qui justifie les nombreuses levées de fonds initiées pour lancer l'entreprise sur le marché dans des conditions sereines, mais qui ne garantissent pas pour autant leur viabilité à court, à moyen, et encore moins à long terme dans un marché mondial très compétitif.

Un fort potentiel

Un secteur en pleine expansion, dans lequel Aurelien Onimus, âgé de 25 ans, a décidé d'investir, en créant "Manager l'innovation". Son cabinet d'innovation accompagne les start-up et les entrepreneurs dans l'élaboration et le développement de leur offre. Lui aussi souligne le fort potentiel des start-up corses, dont certaines sont déjà reconnues dans leur secteur, et cotées en bourse. Implantées à Corte ou Ajaccio, elles prouvent le dynamisme des jeunes créateurs corses.

Selon Aurelien Onimus, qui a déjà signé 2 ouvrages sur la blockchain, dont un sur l’influence du système numérique dans l’immobilier, l'insularité ne constitue pas un frein à la création d'une start-up, néanmoins, le marché manque de développeurs et de designers, en raison notamment du nombre de jeunes diplômés corses qui ne rentrent pas dans l'île une fois leur cursus de formation achevé.

"La blockchain: une révolution dans l'immobilier". Dernier ouvrage d'Aurelien Onimus © Radio France - Pierre-Louis Sardi