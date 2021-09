La croissance fulgurante d'Endro, les cosmétiques bio bretons et zéro déchet

Elle n'a que deux ans et n'en finit pas de grandir. Endro, l'entreprise de cosmétiques bio et zéro déchet trégorroise, s'apprête à ouvrir un deuxième laboratoire et vise l'étranger.

Endro n'en finit pas de grandir... et très vite ! La société bretonne fabrique des crèmes, déodorants, gommages, dentifrices, soin des cheveux biologiques et zéro déchet via un système de consigne. Elle a déménagé de Ploumilliau à Lannion dans les Côtes d'Armor et compte désormais 28 salariés.

Les deux co-fondateurs Marion Le Gouahler et Boris le Goffic investissent dans un second laboratoire, parce qu'ils vendent beaucoup : ils sont présents dans 2.200 magasins en France et gagnent 150 points de vente chaque mois. Leur chiffre d'affaire a été multiplié par trois en un an : 960.000 euros en 2020 et 3,5 millions en 2021 !

Objectif, se développer à l'étranger, qui en reste à une centaine de points de vente. Mais pour cela, Endro doit réussir à recruter des commerciaux.