La Croix de Bauzon : 4.800.000 € pour une des plus petites stations de ski de France

La seule station de ski alpin d'Ardèche possède 5 remontées mécaniques et 11 pistes qui se situent entre 1250 et 1500 mètres d'altitude au coeur du massif du Tanargue, au-dessus d'Aubenas. Quelques enneigeurs permettent d'établir une sous couche de neige en début de saison si les températures sont favorables. Cette année, 15.000 forfaits ont été vendus pour un total d'environ 225.000 €. Une manne dont les responsables ne veulent pas se passer. Mais il faut que la Croix de Bauzon se diversifie y compris pour proposer des activités en hiver même s'il n'y a pas de neige.

ⓘ Publicité

Une station quatre saisons

Comme d'autres stations de moyenne montagne, la Croix de Bauzon va développer des activités d'été comme l'accrobranche, le tubing (la descente des pentes sur une bouée) ou encore la location de VTT. Le bâtiment d'accueil va être rasé et reconstruit aux normes actuelles notamment en matière d'isolation et de chauffage. Il permettra d'accueillir dans de bonnes conditions le magasin de location de ski ou de VTT, la vente des forfaits. Il y aura même un espace pour accueillir les offices du tourisme du secteur. Le restaurant a été repris en début de saison 2022/2023 par un nouveau gérant qui a signé un contrat pour trois ans.

Un financement à hauteur de 4 millions 800 000 €

L'investissement est important. Le département de l'Ardèche investit 1,3 millions d'euros, même somme pour l'Etat, l'Europe 700 000 € et la négociation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes se poursuit.

La station de la croix de Bauzon est géré par le syndicat de la montane ardéchoise (SMA). Le SMA gère également la station de ski de fond de la Chavade, la maison de site du mont Gerbier-de-Jonc et la ferme de Bourlatier, un espace culturel. Le syndicat a enregistré en 2022 un déficit de 300.000 €. Un déficit accumulé depuis deux ans et attribué par son président Sébastien Pradier aux difficultés dues au covid et à l'impossibilité de faire fonctionner les remontées mécaniques. Selon l'étude d'un cabinet spécialisé dans le tourisme et commandée par le SMA, l'équilibre financier devrait être atteint à la fin de la décennie.