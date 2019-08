La Croix Rouge de Valenciennes cherche des bénévoles pour l'action sociale et le secourisme

Valenciennes, France

L'association propose un vestiaire solidaire, fait de la domiciliation c'est à dire qu'elle sert de boite postale aux personnes qui n'ont pas d'adresse, des maraudes auprès des SDF aussi, doublées cet été avec la canicule, et du coup ça devient très compliqué à gérer avec si peu de bénévoles, pour un public en grande précarité rappelle Marie, la secrétaire de l'unité locale

On a l'impression de ne pas être suffisant présent pour le public, de ne pas prendre le temps nécessaire pour discuter et voir si tout va bien, si ils ont besoin de quelque chose, car parfois c'est le seul moment de la journée où ils voient quelqu'un

L'association cherche aussi des bénévoles secouristes pour tenir les postes de garde sur les différentes manifestations, braderie etc, essentiellement le we, et comme pour la branche sociale, tous les bénévoles sont formés par la Croix Rouge. Après un temps de découverte ils peuvent choisir le secteur qui leur convient le plus.

L'association recherche tous type de profils, des bénévoles qui sont prêts à donner quelques heures, plusieurs journées ou des week-ends.

Si ça vous tente, vous pouvez appeler au 03.27.14.77.92