La Croix Rouge de Bayonne se réorganise pour mieux répondre à la demande

La Croix Rouge de Bayonne est en pleine restructuration. L'activité secourisme (70 bénévoles) vient de déménager dans des locaux plus pratiques sur Anglet. Du coup, sur les allées Marines à Bayonne, les locaux historiques seront dorénavant partagés entre épicerie sociale et Vestiboutique dont l'activité explose littéralement.

En un an, les dons de vêtements ont doublé. C'est dû à la seconde main qui se développe, au fait que les gens gardent moins, surconsomment des vêtements à bas coût et puis, il y a ceux qui confondent containers et poubelles. La quarantaine de bénévole de la Vestiboutique trie 25 mètres cubes de vêtements chaque semaine. Au final, il en reste à peine 20 % : les vêtements habits quasi neufs sont vendus ou donné à d'autres associations comme Pausa.

Le reste est récupéré deux fois par semaine et recyclé par une association girondine.

L'épicerie sociale accueille de son côté 250 familles chaque semaine, soit environ 500 personnes aidées. Un chiffre stable depuis quatre ans, même si, ces derniers mois, avec l'inflation, il y a de plus en plus de demandes. La moitié des denrées proviennent de la banque alimentaire. Le reste est le fruit de partenariats avec de grandes surfaces du secteur ou des entreprises de l'agro-alimentaire. Mais, parfois, ils leur faut encore acheter des produits et ça, c'est possible grâce à la Vestiboutique.

Laurence Triep - Capdeville, secrétaire adjointe et Jean-Pierre Ariol, président de la Croix-Rouge à Bayonne, devant le dépôt de vêtements. © Radio France - Céline Arnal

Chaque semaine, les bénévoles doivent trier 25m³ de vêtements, déposés dans des sacs plastiques. © Radio France - Céline Arnal

Cathy, bénévole de la Croix-Rouge, est en train de trier les vêtements reçus. © Radio France - Céline Arnal