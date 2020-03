La Croix-Rouge de Haute-Savoie ouvre une ligne téléphonique et livre à domicile

Pour faire face à l'isolement de certaines personnes en cette période de confinement face au Coronavirus, la Croix-Rouge de Haute-Savoie ouvre un nouveau dispositif.

À travers le 09 70 28 30 00 (numéro gratuit et ouvert tous les jours), les bénévoles peuvent accompagner les personnes les plus vulnérables en les écoutant et les rassurant. Il permettra aussi d'organiser la livraison à domicile de produits de première nécessité que la personne commande mais ne peut pas récupérer dans le département.