La Croix-Rouge de la Drôme a besoin de vos couvertures et d'un lieu pour ouvrir une halte de nuit

Valence, France

La Croix-Rouge a besoin de couvertures, de bonnets, d'écharpes dans la Drôme. L'association qui s'occupe des plus démunis, notamment lors des maraudes auprès de ceux qui dorment dans la rue, lance un appel aux dons. Alors que le froid s'installe, son stock de couvertures et d'accessoires chauds se réduit. Et malheureusement, les finances de l'association ne peuvent pas tout.

Notre argent sert surtout pour les kits d'urgence, les véhicules, l'essence. Mais on a aussi besoin d'une centaine de couvertures" Michel Faure, vice-président de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge en appelle donc à la générosité de chacun. Vous pouvez déposer vos dons de bonnets, écharpes, couvertures ou duvets à la Croix-Rouge, boulevard d'Alsace à Valence, ouvert aux horaires de bureau à partir de lundi 7 janvier.

Un local pour passer les nuits d'hiver au chaud

Par ailleurs, l'association recherche aussi activement un lieu pour ouvrir une halte de nuit pour une quinzaine de sans-abris, mais aussi celles et ceux qui dorment dans leur voiture, ou sur les chantiers. La Croix-Rouge a tout - financement, professionnels, bénévoles. Ne manque qu'un lieu, sur Valence ou le Grand Valence. Cela peut être une maison, un atelier, un garage, un hangar, voire même un parking sécurisé. La Croix Rouge peut y installer des containers aménagés en chambre d'accueil.

Vous pouvez contacter l'association au 04.75.55.20.82.