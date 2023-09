La Croix rouge de Poitiers organise une vente aux enchères de tableaux

Les 4 étudiantes et Emmanuelle Vareille aux côté de Marylène Haye, la présidente de la Croix rouge de Poitiers devant les tableaux qui seront mis aux enchères

Tout est parti de la donation d'un tableau il y a quelques mois à Emmanuelle Vareille, bénévole de la Croix rouge. "J'ai réfléchi à ce qu'on pouvait en faire et à la façon dont on pouvait au mieux valoriser ce don", explique-t-elle alors.

ⓘ Publicité

Vente aux enchères de 146 œuvres

C'est finalement le format de la vente aux enchères qui s'est dessiné et c'est donc 145 œuvres de plus qui ont rejoint les stocks de la Croix rouge, habituellement pleins de denrées alimentaires. Le projet a été monté par Emmanuelle Vareillle et 4 étudiantes.

La vente aura donc lieu samedi 09 septembre, place Henri Barbusse à Poitiers. Le prix de départ de chaque œuvre a été fixé à 10 euros, pour que chacun puisse en profiter : "je crois que cela met un côté ludique et joyeux... Il ne faut pas forcer la main, 12 euros, 13 euros... Chacun enchérira comme il le souhaite. On verra bien, ce sera un peu la surprise", s'enthousiasme Marylène Haye, la présidente de la Croix rouge.

Les œuvres ont été récupérées via des dons, des artistes poitevins ont aussi peint spécialement pour l'occasion... tout comme les bénévoles de la Croix rouge, et Marylène Haye elle-même : "je suis curieuse de voir à combien va partir mon tableau", s'exclame-t-elle, les yeux rieurs.

Récolte de fonds

Le but principal est bien sûr la récolte de fonds pour la Croix rouge. Une manière originale de refaire la trésorerie, en plus des dons, dans un contexte d'inflation qui pousse plusieurs associations caritatives à appeler à l'aide . "Pour le moment, le gâteau a la même taille, mais le nombre de personnes qui ont faim a grandi... Les parts sont donc plus petites", constate Marylène Haye.

Elle souhaite tout de même rester positive et combattive et ce projet en est la preuve. C'est aussi la volonté "de mettre l'art à portée de personnes qui ne sont pas forcément habituées à fréquenter les lieux d'art ou qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une œuvre originelle. Là, ce sera le cas", détaille Emmanuelle Vareille, bénévole à l'origine du projet.