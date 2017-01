La Croix-Rouge inaugure sa plateforme logistique à Pantin

La Croix-Rouge a inauguré ce mardi sa plateforme "Logistique" à Pantin, en Seine-Saint-Denis : 3300 m² où les denrées alimentaires destinés aux plus démunis transitent. C'est une première en Île-de-France pour une ONG. Et l'association a fait le choix d'embauches en contrat d'insertion.

Dans cet entrepôt de 3300 m² situé dans la plateforme logistique de Pantin, en Seine-Saint-Denis, les palettes sont entreposées sur trois niveaux. Les montes charge s'activent. Aux commandes, plusieurs salariés en contrat d'insertion. "Là ce sont les fonds européens d'aide aux plus démunis" explique Vianney Prouvost, le directeur du site. La nourriture est ensuite dispatchée sur les sites de la Croix-Rouge en métropole et dans les DOM TOM : "on reçoit toute l'aide alimentaire en octobre novembre et on la distribue ensuite" détaille le directeur.

Des denrées distribuées sur tout le territoire national et dans les DOM TOM

Ce site, unique en Île-de-France pour une ONG, devenait une nécessité, selon le président de l'association Croix-Rouge insertion, qui porte le projet, Pierre Benard : "nous avions déjà des petites plateformes mais il fallait absolument qu'on crée quelque chose qui puisse dispatcher sur tout le territoire national et les DOM TOM". Pantin a l'avantage de se situer à proximité de Paris, des autoroutes et des aéroports. "C'est l'une des seules plateformes réellement proche de Paris" explique Vianney Prouvost.

Vianney Prouvost, directeur de la plateforme logistique de la Croix-Rouge, à Pantin.

Sept contrats d'insertion sur la plateforme

"Cela fait du bien de travailler, cela faisait trois ans que je n'avais pas travaillé", se réjouit Aissatou Sow, préparatrice de commandes, depuis l'ouverture de la plateforme en octobre. Comme elle, sept personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis ont signé un contrat d'insertion de quelques mois pour travailler sur la plateforme, qui a le statut d'entreprise d'insertion.

"Ce sont des gens éloignés de l'emploi depuis quelques temps" explique Malika Madache, chargée d'insertion. L'objectif : réinsérer durablement sur le marché de l'emploi : "on trouve ensuite un emploi pérenne, le temps de mettre en place un réel projet professionnel" explique-t-elle.

C'est une plateforme logistique unique pour une ONG en Île-de-France, Rémi Brancato

Créée en 2011, l'association Croix-rouge insertion accompagne vers le retour à l'emploi sur des chantiers ou des entreprises d'insertion comme celle-ci. Elle emploie 450 personnes dont près de 350 en contrat d'insertion.