La Croix Rouge ouvre une boutique textile éphémère aujourd'hui mercredi 6 novembre en plein cœur de Bordeaux

Gironde, France

Avant l'ouverture, une quarantaine de bénévoles de la Croix Rouge ont répondu à l'appel, car sans eux, cette boutique ne peut fonctionner. Trois parties vont rythmer cette boutique textile, pendant deux mois. Un espace inversé au fond du local pour vous recevoir dès 10 heures tous les matins, avec vos sacs de vêtements, sacs, chaussures et accessoires. Vous êtes celles et ceux qui enrichissent le stock de la boutique. Vos dons sont mis sur cintre et portant, avec des étiquettes indiquant la bonne action financée grâce à votre don, les bénéfices serviront à payer entre autres : Les maraudes au centre ville de Bordeaux, des repas, des ateliers langues pour les personnes qui arrivent en France. Le deuxième espace est donc réservé à la vente, des petits prix, de 2 à 15 euros, pour prendre une large fourchette d'exemples. Vous achetez c'est une bonne action envers la Croix rouge.

Frédéric Fourgeau Directeur Local de l'Urgence et du Secourisme Unité Locale de Bordeaux et le responsable de la boutique Jean-Michel Santamaria vous expliquent l'importance de cette boutique, le lien est d'ailleurs le départ de ce projet.

Enfin le dernier espace est destiné comme vous pouvez l'imaginer aux ateliers avec une partie bien-être. Les membres de la Croix Rouge sont mobilisés depuis des semaines, c'est un gros pari, qui peut vivre grâce aux bénévoles, car une fois lancée, la boutique textile éphémère va proposer une ouverture 7 jours sur 7, de 10 heures à 20 heures et de midi à 19 heures le dimanche et ce jusqu'au 1er janvier 2020. Pour l'ouverture, il y a déjà des vêtements grâce à l'association Amos, et à la fermeture d'enseignes dans le quartier comme New Look Promenade Sainte Catherine. C'est une très belle boutique pour de très belles actions.

Pensez à trier vos vêtements, emmenez ceux qui sont trop petits ou qui ne vous plaisent plus et surtout en bon état. Tout ce qui n'est pas vendu sera apporté dans une entreprise de réinsertion : La Tresse à Saint Médard de Mussidan en Dordogne.