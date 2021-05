La Croix-Rouge recrute des apprentis dans les secteurs du sanitaire et du social en Bourgogne-Franche-Comté

La Croix-Rouge française recrute des apprentis dans les secteurs du sanitaire et du social en Bourgogne-Franche-Comté et organise des réunions d’informations virtuelles sur l’apprentissage à destination des employeurs et de futurs apprentis.

Suite à l’arrêté du 12 avril 2021 du ministère des solidarités et de la santé indiquant la libéralisation des quotas en apprentissage et permettant aux instituts de formation d’accueillir autant d’apprentis que nécessaire, l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social Croix-Rouge française de Bourgogne-Franche-Comté entend former 60 apprentis aux métiers suivants à partir de septembre 2021 : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, accompagnant éducatif et social ou infirmier (en troisième année).

Cette libéralisation des quotas permet ainsi à l’Institut Régional de Formation Croix-Rouge française de Bourgogne-Franche-Comté de développer ses activités liées à l’apprentissage pour pouvoir répondre aux besoins grandissant des établissements locaux du secteur sanitaire et social en difficultés dans le recrutement de personnel qualifié

Aider les étudiants à s’insérer professionnellement et à financer leurs études

Pour rappel, l’apprentissage est une formation sous contrat de travail qui alterne un enseignement en centre de formation ainsi qu’une expérience pratique chez un employeur public ou privé.

Cette voie d’accès au diplôme permet aux apprentis de bénéficier d’une rémunération de 800 à 1600 euros brut/mois sur toute la période du contrat mais surtout d'acquérir une expérience qui leur permet de gagner en confiance et de se professionnaliser.

Les apprentis bénéficient dans la grande majorité des cas, d’une offre d’emploi en CDI dans leur entreprise d’accueil dès la fin de leurs études. En effet, près de 100% des étudiants trouvent un emploi en CDI moins de six mois après l’obtention de leur diplôme. Une situation qui leur est extrêmement avantageuse.

Quelles sont les modalités d'admission ?