La cuisine, "thaï street food" de Pitaya arrive dans le centre de Périgueux

Loïc Médard, déjà propriétaire de KFC de Périgueux et du restaurant Pitaya de Brive ouvre un autre restaurant dans le centre de Périgueux, rue Taillefer, au mois de mai, en lieu et place de la boutique Orange. Loïc Médard était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi sur France Bleu Périgord.

Ambiance thaïlandaise à Périgueux avec l'enseigne de restauration Pitaya qui va s'installer dans le courant du mois de mai dans le centre de Périgueux. En lieu et place de la boutique Orange dans le bas de la rue Taillefer. Plus de 200 restaurants de l'enseigne sont présents en France, originaire de Bordeaux. Loïc Médard, déjà propriétaire du KFC de Trélissac en est le propriétaire.

Loïc Médard décrit "un concept innovant basé sur le "thaï street food", on mange de la cuisine de rue comme dans les rues de Bangkok. Que des produits frais sautés minute dans des woks. La cuisine est intégrée à la salle de restaurant. On choisit une des 12 recettes, servie dans des bols en bambou. On peut manger sur place ou emporter".

Un "fast food de qualité"

"Toute la décoration plonge également le client dans l'ambiance de Bangkok. On a l'impression d'être dans une rue de la capitale thaïlandaise avec des passages cloutés, les murs en béton....terrasse sur une partie du trottoir. Il n'y a pas pas d'offre de cuisine thaï, on est dans l'univers du fast food de qualité, on est sur une clientèle de 20/25 ans. L'offre dans les centres villes n'est pas assez étoffé".

Le restaurant Pataya de Périgueux doit embaucher 12 personnes. Des employés polyvalents de restauration et des commis de cuisine. Les candidatures doivent être envoyées à jobpitaya@gmail.com.