La culture du chanvre renait en Occitanie boostée par la demande dans le bâtiment

Il fait froid en ce moment. On chauffe plus nos maisons et appartements évidemment. Mais la solution pour plus de confort passe aussi par l'isolation. Et dans le bâtiment, le chanvre prend de l'ampleur.

Les chiffres sont éloquents. Alors qu'au début du 20eme, les agriculteurs ont totalement abandonné la culture. Le chanvre revient. En Occitanie c'était quelques hectares autour d'une dizaine en 2020. Une centaine en 2022 et sans doute autour de 250 hectares cette année. Une centaine d'agriculteurs plantent du chanvre principalement dans le Tarn et Garonne, dans le Tarn, l'Aveyron et dans le Lot.

Ce sont des agriculteurs qui ont décidé de diversifier leur production. Ca ajoute une rotation et c'est bon pour les sols. Et parfois ce chanvre remplace des cultures- comme le tabac en perte de vitesse. Une coopérative Virgocoop planche sur le renouveau de la filière chanvre. Elle aide les agriculteurs dans l'implantation des cultures mais surtout elle travaille sur les débouchés. Pour ça, d'ici quelques mois la coopérative va ouvrir une usine pour le défibrage du chanvre dans le Tarn-et-Garonne à Caylus près de Caussade.

Textile et bâtiment

Virgocoop travaille sur deux filières principales : le textile d'abord. Elle existe mais elle est balbutiante... et tous les procédés pour faire des tissus en chanvre en grande quantité ne sont pas totalement au point. Pour faire simple, en ce moment on arrive à faire des couvertures en chanvre mais on n’est pas tout à fait au point pour faire une robe légère.

Le bâtiment est la seconde filière est plus aboutie. Le chanvre lié avec de la chaux permet de construire avec des briques qui ont un grand pouvoir isolant. Le chanvre a un double atout. Il remplace le sable dans les mortiers mais il a aussi une fonction isolante. Dominique Burg est maçon dans le Tarn-et-Garonne et il est adepte du chanvre depuis 15 ans.

"C'est très adapté à la construction avec la pierre et on s'est tourné vers le chanvre pour que nos constructions soient les plus saines possibles.. Et puis c'est biosourcé : le chanvre se renouvelle chaque année, contrairement au sable qui va bientôt manquer. Et on rajoute du confort à l'habitation grâce à ses pouvoirs isolants."

Demande des collectivités locales

Et les collectivités locales sont très demandeuses parce qu'elles ont des obligations écologiques. Alors le maçon a mené un projet exemplaire à Castelsarrasin avec la construction d’une école. "C'est un groupe scolaire de plus de 3000m2 au plancher. Ca permet de prouver que ce genre de construction est adapté aux grands ensembles. Avec des délais et des budgets cohérents."

Et il faut savoir que le chanvre pour la culture du CBD et le chanvre pour le bâtiment sont deux variétés totalement différentes.