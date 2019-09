La cuvée 2019 "sur de belles bases" pour le président de La Loire aux 3 vignobles

Les vendanges ont débuté cette semaine dans le massif du Pilat pour le St-Joseph et le Condrieu. Dans le Roannais et le Forez elles devraient commencer la semaine prochaine. Thierry Farjon, président de l'association la Loire aux trois vignobles, vigneron à Malleval, est optimiste sur la qualité du vin.

On est sur de belles bases. La fin de l'hiver a été chaude. Avril, mai et juin étaient plus frais. L'été a été très chaud avec un manque d'eau, surtout en juillet avec la canicule. Le mois d'aout est arrivé avec plus de 100mm de pluie qui a fait du bien aux vignes. Sur ce millésime le volume ne sera pas très important mais il y aura de la qualité. Il y a quand même certains secteurs qui ont pris la grêle comme le Roannais. A Saint-André-d'Apchon, jusqu'à 80% des parcelles ont été touchées.