La DAL réuni à Rouen contre la fin de la trêve hivernale

Ce samedi, devant le Palais de Justice de Rouen, ils étaient entre 30 et 50 membres de l'association du DAL (Droit Au Logement) à se réunir pour protester contre la fin de la trêve hivernale. Depuis vendredi 31 mars les expulsions locatives sont de nouveau possible.

Fin de la trêve hivernale depuis vendredi 31 mars. Et reprise donc des expulsions locatives. Une situation que le DAL (le droit au logement) combat chaque année. Après la mairie de Bonsecours vendredi, les membres de l'association se sont réunis ce samedi à Rouen devant le Palais de Justice pour protester. Distribution de tracts, slogans scandés au microphone... Le but : sensibiliser les passants et montrer leur présence. Avec un message : "Un toit c'est un droit".

Le Dal (droit au logement) réuni cet après-midi à #Rouen pour protester contre la fin de la #trêvehivernale pic.twitter.com/A5FX9k9g2Q — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) April 1, 2017

Le DAL était aussi là pour dénoncer le fait que de nombreux logements libres restent inoccupés. Un non-sens pour Sylvie Rive militante au sein de l'association depuis depuis une dizaine d'années : "A Rouen il y a beaucoup de logements vides alors qu'il existe une loi de réquisition. C'est-à-dire que le maire peut décider de réquisitionner des logements vides pour loger les gens à la rue. Ces logements parfois sont chauffés, car ils sont dans des immeubles, mais ils ne servent à rien, à personne."

Pour Sylvie Rive, le système est bizarre car la loi prévoit que chaque personne doit être hébergée mais comme il n'y a pas assez de places, automatiquement il y a un manque de moyens et donc des gens à la rue : "Nous avons une famille qui est passée au tribunal de grande instance mercredi matin, jeudi les serrures étaient changées et ils étaient dehors avec quatre nuits d'hôtel, et après c'est le 115 tous les jours. Tous les ans on revient, pas seulement à la fin de la trêve hivernale, c'est notre combat quotidien, on rappelle la loi systématiquement, toute l'année mais personne n'en tient compte. La loi n'est pas appliquée."

